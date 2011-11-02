Во Владивостоке мост на о. Русский оснащается инновационной системой мониторинга на базе ГЛОНАСС

Во Владивостоке строители мостового перехода через пролив Босфор Восточный приступили к разворачиванию инновационной системы мониторинга, позволяющей осуществлять комплексный контроль состояния гигантской конструкции с помощью глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.



- В настоящий момент ведутся работы по монтажу уникальной спутниковой системы мониторинга для обеспечения геодезического контроля конструкций моста на этапе строительства, - отметил ведущий специалист по системам мониторинга компании «НАВГЕОКОМ» Павел Жильцов. – На данном этапе специализированные ГЛОНАСС/GPS-приемники устанавливаются в определенных местах по обе стороны пролива: на монтажные агрегаты, по два на металлической балке жесткости на расстоянии 150 и 300 метров от главных мостовых опор и по три на каждой стойке самих пилонов. Определяющими в системе являются опорные базовые станции, размещаемые на полуострове Назимова и острове Русский, которые обеспечивают необходимые поправки. Современное оборудование одного из мировых лидеров в этой области – компании Leica Geosystems, устанавливаемое на стадии строительно-монтажных работ, призвано обеспечить максимальную точность геодезических измерений, а специально разработанное программное обеспечение позволяет учесть влияние таких внешних воздействий как солнечная радиация, ветровые нагрузки и перепады температур. Также важным моментом является то, что используемые спутниковые приемники способны одновременно работать по сигналам двух различных спутниковых навигационных систем – отечественной ГЛОНАСС и американской GPS, что в конечном итоге приводит к повышению точности и надежности определения местоположения.

Жесткий контроль за конструктивными элементами, заложенными в проекте, предусматривает очень строгие требования к точности измерений. На объекте применяются все виды геодезических работ. Одной из первых на стадии строительства начала функционировать система контроля качественного состояния конструкций.

- Она включает в себя датчики для определения напряженно-деформированного состояния конструкций и автоматизированные метеорологические станции, - пояснил инженер систем мониторинга НПО «Мостовик» Александр Троцкий. – С помощью последних можно с минимальной погрешностью оценить влияние погодных условий на геометрическое положение конструкций во время строительно-монтажных работ. Датчики в настоящий момент измеряют состояние пилонов и балки жесткости, в дальнейшем они будут установлены и на каждой ванте. Вся эта система будет работать и на стадии эксплуатации моста.

Высокие требования к точности и надежности измерений обусловили нестандартный подход к решению геодезических задач на всех этапах строительства. Например, для максимально точного расположения конструктивных элементов пилона было использовано нововведение – применение кондукторов. Еще их называют «вышки».

Они устанавливаются на предыдущем уровне бетонирования, соединяются между собой и создают прочностной каркас. На определенном этапе работы, когда пилоны переросли отметку 100 метров, использовать тахеометр стало затруднительно. Поэтому теперь каждая из вышек устанавливается в проектное положение в режиме RTK с помощью ровера (передвижного приемника) Leica. Использование данных со спутника существенно экономит время: раньше на установку одной вышки уходило полтора-два часа, сейчас – 15 минут.

- Каждый этап строительства контролируется с помощью современных приборов, что позволяет строго соблюсти условия наблюдений, которые заложены в проект проведения геодезических работ. Когда применять тахеометр уже не представляется возможным, очень важна спутниковая съемка, - прокомментировал ведущий геодезист «СК МОСТ» Антон Широков. – Современное ГЛОНАСС/GPS-оборудование одного из мировых лидеров в геодезических технологиях Leica Geosystems уже зарекомендовало себя при сооружении уникального объекта. Оно отлично работает при снеге, ветре, низкой температуре и других сложных погодных условиях, обеспечивает точные данные при различных нештатных ситуациях. И, что еще очень важно, для оборудования Leica характерна гибкая совместимость различных компонентов систем.

После ввода моста в эксплуатацию комплексная система мониторинга объединит в себе систему контроля состояния конструкций, автоматизированную систему управления дорожным движением, охранную систему безопасности. Весь этот сложный механизм контроля направлен на то, чтобы сделать конструкцию моста стойкой для природных и техногенных катаклизмов, учесть возможные воздействия и минимизировать степень их влияния на сооружение, полностью обезопасить людей и транспорт. Все компоненты системы мониторинга разработаны и устанавливаются таким образом, чтобы выдерживать агрессивные воздействия окружающей среды, пишет Rusmost.ru.

- Мосты требуют к себе особого внимания, тем более - мост на остров Русский в силу его уникальных инженерных характеристик, требований безопасности и эксплуатационной надежности. Комплексная автоматизированная система мониторинга, состоящая из сотен самых современных датчиков, позволит в режиме реального времени следить за всеми параметрами состояния моста,- отметил директор филиала «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей Баранов. - Контроль также будет постоянно осуществляться посредством глобальных навигационных спутниковых систем – ГЛОНАСС и GPS. С помощью установленных на мосту специализированных устройств, принимающих сигналы спутниковых систем, будет вестись высокоточный мониторинг пространственного положения основных элементов гигантской конструкции, соединяющей материк и остров Русский.

Фото: Игорь Лищук