Во Владивостоке афонские монахи благословили строителей уникального Русского моста

Строительную площадку мостового перехода на остров Русский посетила делегация представителей Фонда Андрея Первозванного, Центра национальной славы и монахов греческого мужского Ватопедского монастыря Святой Горы Афон, которые доставили во Владивосток одну из самых значимых христианских святынь - Пояс Пресвятой Богородицы.



Пояс Божьей Матери из Ватопедского монастыря на греческом Афоне впервые доставлен для поклонения в Россию. Пределы обители великая православная святыня, которая хранится здесь с XIV века, покидала всего несколько раз, а в нашей стране не бывала никогда. Это стало возможно по договоренности высшего духовенства Греции и России.

Проект благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 20 октября ковчег со святыней прибыл в Санкт-Петербург, вместе с верующими в аэропорту «Пулково» его встречал премьер-министр Владимир Путин. Православная святыня будет находиться в нашей стране до 23 ноября, ее провезут по 11 городам России. После Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Норильска афонские монахи доставили реликвию во Владивосток, где она была размещена для поклонения в Покровском кафедральном соборе.

Во время пребывания в столице Приморья делегация Фонда Андрея Первозванного, Центра национальной славы и монахов греческого мужского Ватопедского монастыря посетила строительную площадку мостового перехода через пролив Босфор Восточный. Сооружение рекордного в мировой практике Русского моста произвело на гостей большое впечатление. Насельник Ватопедского монастыря Святой Горы Афон иеромонах Киприан поблагодарил специалистов «УСК МОСТ» за теплый прием и благословил мостостроителей.

- То, что мы увидели на берегах Босфора Восточного – результат огромного созидательного труда. Мосты, эти грандиозные сооружения, всегда несли в себе объединяющее начало. Возводить мосты – это особый дар и особое призвание, - напутствовал строителей иеромонах Киприан.

В свою очередь директор филиала «УСК МОСТ» Алексей Баранов напомнил, что своеобразным девизом компании стало известное выражение Джозефа Ф. Ньютона: «Люди так одиноки, потому что они строят стены, а не мосты...». - Наверное, не зря строительство мостов наделено в христианстве особым символизмом. Мы соединяем берега, а вы - объединяете души! – поблагодарил гостей за добрые слова Алексей Баранов.

К пребыванию в Приморье Пояса Пресвятой Богородицы была приурочена презентация в крае Всероссийской программы «Святость материнства». Она реализуется Центром национальной славы и направлена на сбережение традиционных семейных ценностей. В презентации приняли участие председатель попечительского совета программы «Святость материнства» Наталья Якунина, член Общественной палаты РФ Лариса Белоброва, представители общественных объединений, органов исполнительной власти и Владивостокской епархии.

Пояс Пресвятой Богородицы пребывал в границах Приморской митрополии четыре дня. За это время к великой православной святыне приложились около 60 тысяч паломников. Люди приезжали со всего Приморья, а также из соседних дальневосточных краев и областей - Хабаровска, Южно-Сахалинска, Амурской области, Биробиджана и Камчатки. Сегодня ковчег из Владивостока отправляется самолетом в Красноярск. В связи с просьбами верующих Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил расширить число городов, в которые будет принесен Пояс Пресвятой Богородицы. Теперь святыне смогут поклониться жители Тюмени, Волгограда и Ставрополя. А 19 ноября Пояс Пресвятой Богородицы будет доставлен в Москву, где пробудет до 23 ноября. После чего православная святыня вновь вернется в Афон, сообщает Rusmost.ru.

Фото: Игорь Лищук.

