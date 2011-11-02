«Примводоканал» начинает работы во Владивостоке на ул. Борисенко

С 4 июня будет прекращено движение трамваев маршрута №6 «Сахалинская - Баляева».

Это связано с производством работ по прокладке системы водоснабжения и канализации на участке «Спортивная - Борисенко», которые ведутся КГУП «Приморский водоканал».

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, после оборудования временного разворотного кольца в районе остановки «Стадион» движение трамваев будет осуществляться на участке «Спортивная - Минный городок».