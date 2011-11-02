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«Примводоканал» начинает работы во Владивостоке на ул. Борисенко
02 Ноября 2011, 00:57 | Владивосток
С 4 июня будет прекращено движение трамваев маршрута №6 «Сахалинская - Баляева».
Это связано с производством работ по прокладке системы водоснабжения и канализации на участке «Спортивная - Борисенко», которые ведутся КГУП «Приморский водоканал».
Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, после оборудования временного разворотного кольца в районе остановки «Стадион» движение трамваев будет осуществляться на участке «Спортивная - Минный городок».
Автор: Сергей Кузьмин
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