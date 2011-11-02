Во Владивостоке отметили День Победы парадом и дождем

Торжественная поверка, церемония коленопреклонения и парад войск и боевой техники состоялся во Владивостоке в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

А затем - театрализованная концертная программа творческих коллективов Тихоокеанского флота «В лесу прифронтовом» и угощение кашей из полевой кухни, массовые гуляния на центральной площади и салют. Торжествам не помешали небольшой дождь и хмурая погода. Парады войск прошли в Дальнегорске, Уссурийске, Дальнереченске и Фокино. Накануне 9 мая венки и живые цветы легли к мемориалу «Боевая Слава Тихоокеанского флота» в память о погибших в войне приморцах. Торжественные мероприятия на этом не заканчиваются. В городах и районах края в эти дни работают тематические выставки, проводятся встречи с ветеранами, фестивали патриотической песни, торжественные собрания и праздничные концерты.