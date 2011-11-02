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Студентов ВГУЭС обучат волонтерству
Семинар по созданию центра привлечения волонтеров для участия в организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 проходит 28 февраля -1 марта во ВГУЭС.
Участие в мероприятии принимают представитель олимпийского комитета России Антон ЛОПУХИН и руководитель управления по работе с волонтерами оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий ДЕРМАН, менеджер управления по работе с волонтерами оргкомитета «Сочи 2014», и др.
Основная цель семинара - организовать и провести комплекс мероприятий по подготовке волонтерского центра ВГУЭС, открытие которого состоится 14 мая 2011 года.
В ходе семинара слушатели ознакомятся с принципами организации и проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр; общим планом подготовки волонтеров до 7 февраля 2014 года.
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