Продолжается работа по реконструкции городской системы канализации

В настоящее время во Владивостоке заменено и восстановлено более 22 километров канализационных сетей. Всего реконструкции подлежит 49,5 километра труб, сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

Генеральный подрядчик строительства - КГУП «Приморский водоканал». Сейчас идет замена труб на улицах Пограничная и Батарейная, в планах - начало работ на улице Бородинской. «Помимо прокладки коллекторов в городе будут построены 31 канализационно-насосная станция, еще шесть реконструированы. Это позволит направлять все городские стоки на очистные сооружения», - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Три комплекса очистных сооружений - Центрального, Северного и Южного планировочных районов будут сданы в эксплуатацию в течение 2011 г. К этому сроку необходимо завершить и реконструкцию канализационных сетей.

Планируется, что к 2012 году в городе будет завершена полная реконструкция системы канализации, построены очистные сооружения. Это позволит полностью прекратить сброс неочищенных бытовых стоков в залив Петра Великого. Это один из приоритетных для Владивостока проектов, реализация которого позволит улучшить экологическое и санитарное состояние прибрежной акватории.