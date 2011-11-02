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В школах Владивостока идет подготовка к общегородскому Дню открытых дверей
02 Ноября 2011, 00:34 | Владивосток
В субботу, 26 февраля в 12.00, общеобразовательные учреждения города распахнут двери для будущих первоклассников и их родителей. Встречи с руководством школы и учителями помогут определиться с учебным заведением, в которое с 1 сентября пойдет ребенок.
Стоит отметить, что в этом году первоклассники будут учиться по новому федеральному государственному стандарту начального общего образования. Изменения коснутся и традиционного набора первоклассника, учебных пособий. Консультации по этому поводу также будут проходить 26 февраля. Планы проведения Дня открытых дверей будут размещены на информационных стендах в школах, на сайтах учреждений, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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