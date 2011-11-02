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Единый колл-центр Приемной комиссии заработал в ДВФУ
02 Ноября 2011, 00:37 | Владивосток
Дальневосточный федеральный университет объявляет о создании единого бесплатного федерального номера колл-центра Приемной комиссии.
Звонки на него не тарифицируются, из какого города или региона не поступил бы исходящий вызов - от Камчатки до Калининграда.
Номер колл-центра Приемной комиссии - 8 800 555 0 888. Дозвониться и узнать все о правилах приема сможет любой. Специалисты ДВФУ готовы ответить на все вопросы абитуриентов и их родителей.
Кроме того, продолжают действовать и прежние телефоны Приемной комиссии ДВФУ: (4232) 45-76-87, (4232) 26-01-99,(4232) 43-14-71, (4234) 32-22-89 (Уссурийск).
Автор: Юрий Рогов
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