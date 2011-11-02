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Статистика шагнула в школы
Приморскстат впервые за 72 года работы провел молодежную конференцию «Приморский край в зеркале статистики», продемонстрировавшую колоссальные возможности краевой статистической службы. Участниками мероприятия стали представители Департамента образования Приморского края, преподавательский состав ряда школ и лицеев города, а также школьники старших классов.
«Статистиков, как и синоптиков, не ругает только ленивый, – рассказывает руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. – Но для объективной оценки деятельности нашей службы надо хорошо представлять, как осуществляется сбор и обработка информации, каких принципов мы придерживаемся в своей работе. Поэтому мы решили познакомить приморских школьников - а в последние годы аудитория пользователей нашей информации заметно помолодела - с тем, что представляет собой современная статистика, и как использовать ее данные в учебном процессе. Мы даже готовы показать самым любознательным, что представляет собой «святая святых» Приморскстата – серверная. К сожалению, в современной системе школьного образования статистике как науке уделяется очень мало внимания, хотя в дореволюционной России ее преподавали в каждой гимназии, а в США, например, выпускники колледжей в обязательном порядке сдают экзамен по этому предмету».
«Тем не менее статистика используется в учебном процессе, ее отдельные элементы включены в ГИА и ЕГЭ, - замечает преподаватель математики гимназии №1 г. Владивостока Татьяна ПИРАЖКОВА. – Наши ученики активно используют вашу информацию в своих докладах и рефератах. Более того, в прошлом году один из них самостоятельно провел интереснейшее исследование, выявившее прямую связь между ростом заболеваемостью ОРВИ и увеличением цен на противовирусные препараты в аптеках города. Интерес к этой науке со стороны ребят есть, причем немалый, и его надо поддерживать совместными усилиями».
«Конференция проведена не для галочки, она действительно оказалась очень полезной – и для статистиков, и для приглашенных, - соглашается с коллегой Светлана ДЕХАЛЬ (ВДЦ «Океан»). – Надеюсь, это не последняя наша встреча. Дети должны знать, каким мощным информационным ресурсом является Приморскстат. Да что там дети, я сама только сегодня поняла, в чем разница между учетом и СТАТИСТИКОЙ».
Участники мероприятия обменялись мнениями о том, какие методы и формы сотрудничества будут наиболее эффективны, а для юных гостей конференции была организована викторина, посвященная Всероссийской переписи населения.
За победу в интеллектуально-творческом состязании боролись четыре команды - из владивостокских гимназий №1 и №2, средней школы с углубленным изучением английского языка №13 и Всероссийского детского центра «Океан». Борьба была напряженной. Ребята блестяще отвечали на самые каверзные вопросы. Главный приз достался дружной и сплоченной команде владивостокской гимназии №1. А один из ее участников – десятиклассник Сергей ХЛУДЕЕВ – удостоился специального приза и звания «Юный статистик».
Впрочем, побежденных в этом состязании не было. Позитивные эмоции еще долго переполняли участников викторины. «Здорово, что мы попали на это мероприятие, - поделилась участница «океанской» команды Юлия ГОЛЯ. - Меня давно интересует статистика, и в данный момент я стою перед выбором, связать свое будущее с этой наукой или с экологией, которой увлеклась в последнее время. Много интересного узнала и о переписи населения: даже не подозревала, насколько серьезно ее результаты влияют на нашу жизнь».
«Я тоже предположить не мог, что, всего лишь отвечая на вопросы переписчика, можно косвенно участвовать в разработке социально-экономических программ края, - добавляет Василий ДУБИНИН. – Перепись, оказывается, большое дело!».
«Мероприятие такого формата мы проводили впервые и, признаться, переживали, удастся ли найти такую форму общения, которая устроит и учеников, и педагогов, и статистиков, - говорит заместитель руководителя Приморскстата Марина КАРПОВА. – Диалог получился. Будем продолжать работать в этом направлении».
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