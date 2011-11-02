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ТГЭУ принял будущих абитуриентов
Вузы Приморского края уже начинают готовиться к приемной кампании 2010. Одним из первых принял своих будущих абитуриентов Тихоокеанский государственный экономический университет - здесь 6 февраля прошел традиционный день открытых дверей.
"В нашем вузе есть все условия для того, чтобы, выбрав его один раз, идти с ним по жизни, - сказала в приветственном слове проректор по учебной работе ТГЭУ Татьяна ЕЛИСЕЕВА. - У нас есть все уровни образования, начиная с лицея, колледжа и заканчивая всеми формами послевузовского образования (аспирантура, докторантура и повышение квалификации)".
На сегодняшний день ТГЭУ предлагает широкий спектр образовательных программ - в вузе идет подготовка по 22 специальностям, открыто пять программ бакалавриата, по направлениям экономика, менеджмент, технология продуктов питания реализуется 10 магистерских программ. Однако, на достигнутом один из крупнейших экономических университетов Дальнего Востока не останавливается, предлагая абитуриентам новые программы. Например, в этом году открывается специальность "Социология", бакалавриат по направлению "Метрология, стандартизация и сертификация", новое направление программы магистратуры "Технология продуктов питания". По оценкам экспертов, они также будут пользоваться большим спросом.
"Очень большое внимание наш вуз уделяет практической подготовке студентов, и для этих целей на базе ТГЭУ создан и успешно функционирует учебно-научно-производственный комплекс, который включает в себя малотоннажное производство, инновационно-технологический центр, туристический центр, учебно-научно-технический комплекс сертификации и проблем качества и многие другие подразделения, - продолжает Татьяна Елисеева. - Кроме этого, наши студенты имеют возможность проходить производственную практику на ведущих предприятиях, в государственных учреждениях и организациях не только Приморского края, но и всей России. При том, что профессорско-преподавательский состав нашего вуза имеет самый высокий в Приморском крае процент остепенности - 72% наших преподавателей имеют степени кандидатов и докторов наук - мы активно привлекаем к процессу обучения ведущих специалистов учреждений банковской, страховой, налоговой сферы".
После презентации всех институтов ТГЭУ вниманию абитуриентов был представлен концерт, подготовленный силами Молодежного центра ТГЭУ, который по праву считается одним из самых лучших в Приморье. После этого будущие студенты совершили экскурсию по университету, побывали на кафедрах, в лабораториях и в производственных цехах ТГЭУ. И наверняка, с выбором вуза они уже определились.
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