Во Владивостоке начался ремонт дорог. Это стало возможным в связи с установлением благоприятных погодных условий и запуском завода по производству асфальтовой смеси.

Как сообщила зав.отделом технадзора администрации города Марина МАНЬ, ввиду технологических особенностей процесса реконструкция проезжей части может производиться только после установления стабильных положительных температур. Так, для качественного ремонта среднесуточные показатели должны в течение нескольких дней составлять не менее +5 градусов по Цельсию. Нынешний сезон выдался холодным, поэтому приступить к ремонту дорожникам долго не позволяла погода.

Кроме того, асфальтобетонный завод, обеспечивающий специализированные предприятия материалом, возобновил свою деятельность лишь на этой неделе. Между тем техника, с помощью которой осуществляется реконструкция полотна, уже давно была готова заступить на объекты. Как сообщили дорожные службы, еще осенью на каждую машину были составлены дефектовочные ведомости. На их основании была произведена замена изношенных деталей, так что асфальтоукладчики находятся в полной исправности. Аналогичный профилактический ремонт прошел и комплекс "Ремиксер". Он не просто очищен и обновлен, подготовлена выглаживающая плита и тромбующий брус, а исправность систем газооборудования проверена соответствующей контролирующей инстанцией.

Традиционно реализация планов по реконструкции полотна началась с аварийно-восстановительного ремонта. График работ, учитывающий наиболее проблемные участки, уже составлен. Ремонт охватит более 80 адресов, включая ул.: Давыдова, Бородинская, Жигура, Котельникова, Пологая, Западная, Луговая, Карская, Невельского, Черняховского, Пушкинская, Махалина, Толстого, Муравьева-Амурского, Надибаидзе, Терешковой, Космодемьянской, Борисенко, Космонавтов, 2-я и 3-я Строительные, Коммунаров, 40 лет ВЛКСМ, Катерная и многие другие.

Первыми будут сделаны участки на пр-те 100-летия Владивостока (в сторону ул. Ильичева, Фирсова и Постышева), Маковского, Светланская (выезд на Новоивановскую), Луговая (выезд на Светланскую), Пушкинская, перекресток ул. Суханова-Луцкого. Здесь техника работает с понедельника - вырезает дорожные карты и укладывает асфальт. В ближайшие дни спецмашины также планируют зайти на ул. Спортивную. Там, где после ремонта, проведенного в 2005-2006 гг., не истек двухгодичный гарантийный срок, работы будут осуществляться за счет подрядных организаций.

В рамках городской программы будет произведена и капитальная реконструкция магистральных и внутриквартальных проездов. На ее выполнение из бюджета Владивостока будет выделено 300 млн рублей. Эти средства направят на восстановление асфальтового покрытия ул. Нейбута, Юмашева, Кузнецова, пр-та "Красного знамени", ул. М.Расковой, Часовитина, Гризодубовой, Комсомольской, Постышева, Волгоградской и др. Но и это еще не все. Придомовые территории, согласно Жилищному кодексу РФ, восстанавливаются за счет платежей населения. Узнать, в каких дворах заменят разбитое асфальтобетонное покрытие, можно в районных управляющих компаниях по месту жительства.