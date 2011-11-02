Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке начался ремонт дорог
Во Владивостоке начался ремонт дорог. Это стало возможным в связи с установлением благоприятных погодных условий и запуском завода по производству асфальтовой смеси.
Как сообщила зав.отделом технадзора администрации города Марина МАНЬ, ввиду технологических особенностей процесса реконструкция проезжей части может производиться только после установления стабильных положительных температур. Так, для качественного ремонта среднесуточные показатели должны в течение нескольких дней составлять не менее +5 градусов по Цельсию. Нынешний сезон выдался холодным, поэтому приступить к ремонту дорожникам долго не позволяла погода.
Кроме того, асфальтобетонный завод, обеспечивающий специализированные предприятия материалом, возобновил свою деятельность лишь на этой неделе. Между тем техника, с помощью которой осуществляется реконструкция полотна, уже давно была готова заступить на объекты. Как сообщили дорожные службы, еще осенью на каждую машину были составлены дефектовочные ведомости. На их основании была произведена замена изношенных деталей, так что асфальтоукладчики находятся в полной исправности. Аналогичный профилактический ремонт прошел и комплекс "Ремиксер". Он не просто очищен и обновлен, подготовлена выглаживающая плита и тромбующий брус, а исправность систем газооборудования проверена соответствующей контролирующей инстанцией.
Традиционно реализация планов по реконструкции полотна началась с аварийно-восстановительного ремонта. График работ, учитывающий наиболее проблемные участки, уже составлен. Ремонт охватит более 80 адресов, включая ул.: Давыдова, Бородинская, Жигура, Котельникова, Пологая, Западная, Луговая, Карская, Невельского, Черняховского, Пушкинская, Махалина, Толстого, Муравьева-Амурского, Надибаидзе, Терешковой, Космодемьянской, Борисенко, Космонавтов, 2-я и 3-я Строительные, Коммунаров, 40 лет ВЛКСМ, Катерная и многие другие.
Первыми будут сделаны участки на пр-те 100-летия Владивостока (в сторону ул. Ильичева, Фирсова и Постышева), Маковского, Светланская (выезд на Новоивановскую), Луговая (выезд на Светланскую), Пушкинская, перекресток ул. Суханова-Луцкого. Здесь техника работает с понедельника - вырезает дорожные карты и укладывает асфальт. В ближайшие дни спецмашины также планируют зайти на ул. Спортивную. Там, где после ремонта, проведенного в 2005-2006 гг., не истек двухгодичный гарантийный срок, работы будут осуществляться за счет подрядных организаций.
В рамках городской программы будет произведена и капитальная реконструкция магистральных и внутриквартальных проездов. На ее выполнение из бюджета Владивостока будет выделено 300 млн рублей. Эти средства направят на восстановление асфальтового покрытия ул. Нейбута, Юмашева, Кузнецова, пр-та "Красного знамени", ул. М.Расковой, Часовитина, Гризодубовой, Комсомольской, Постышева, Волгоградской и др. Но и это еще не все. Придомовые территории, согласно Жилищному кодексу РФ, восстанавливаются за счет платежей населения. Узнать, в каких дворах заменят разбитое асфальтобетонное покрытие, можно в районных управляющих компаниях по месту жительства.
Новости тематики
- Возле автовокзала Владивостока запретили парковку автомобилей
- Во Владивостоке вновь ограничат движение транспорта
- Владивостоку отдали 28 участков под строительство этих важных объектов
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта
- В центре Владивостока ограничат движение и парковку
- В центре Владивостока временно ограничат движение
- Ремонт ж/д переезда в Моргородке затруднит движение на сутки
- Виталий Веркеенко подвел итоги работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке
- Перевозчики Владивостока нарушили правила на кругленькую сумму
- Горожане назвали грязный сугроб на центральной площади Владивостока в честь Навального
Новости раздела
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде