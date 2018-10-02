ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив

Владивостокская нефтебаза, расположенная в русле Первой речки во Владивостоке, принимает на себя максимальную нагрузку по сбору плавающих отходов, которые образуются по берегам реки

Мусор, в т.ч. крупногабаритный, бытовые и производственные отходы, автошины, поваленные деревья и т.п. смываются дождями в реку с берегов вдоль всего русла. Установленные компанией три линии боновых ограждений предотвращают вынос отходов в Амурский залив.

Само состояние водоохранной зоны вокруг Первой речки оставляет желать лучшего. Несанкционированные свалки строительного и механического мусора, регулярно совершаемые неустановленными источниками залповые выбросы стоков, приводящие к изменению цветности воды, с наступлением зимнего периода дополняются еще и несанкционированными свалками снега, собранного на городских территориях.

АО «ННК-Приморнефтепродукт» самостоятельно занимается сбором и утилизацией мусора. Для этих целей заключены договоры с лицензированными организациями. Количество собранного мусора на берегу Первой речки порой достигает более 80 м3 в месяц. Для понимания размеров бедствия, это сопоставимо с объемом одного железнодорожного вагона.

«Мы добровольно взяли на себя эти обязанности, ведь мы живем во Владивостоке, это наша малая Родина. Поэтому ответственно относимся ко всему, происходящему в городе. Помимо реализуемых на предприятии экологических программ, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, помогаем сверх зоны нашей юридической ответственности.





Всем хорошо известно про многолетнее историческое загрязнение дна Амурского залива, которое покрыто накопленным слоем грязного ила. Также происходит сброс фекальных вод. Все это приводит к сокращению биоразнообразия залива, нарушается баланс экосистемы. Своей деятельностью мы пытаемся не допустить ухудшения и без того плачевной ситуации.

К сожалению, наши ресурсы ограничены: мы не можем, например, предотвратить попадание загрязнений, вызванных залповыми сбросами в Первую речку, или таянием сброшенного в водоохранной зоне загрязненного снега» - прокомментировали в компании «ННК-Приморнефтепродукт».

Для решения существующей проблемы предприятие взаимодействует с Департаментом природных ресурсов и окружающей среды Владивостока. В частности, ежеквартально проводятся рейды по контролю за соблюдением требований законодательства в области охраны окружающей среды и предоставляется информация об обнаруженных фактах загрязнения водных объектов с целью поиска и наказания виновных.

«К сожалению, это не дает нужного эффекта. Количество собираемого и вывозимого нами на утилизацию мусора не уменьшается. Сказывается и безнаказанность нарушителей, и низкая экологическая культура населения. Возможно, эффективным решением будет подключение экологических организаций, обладающих необходимым опытом. Сейчас мы прорабатываем данный вопрос.

Вчера в городе прошел экологический праздник, День тигра. Мы тоже участвовали в этом важном мероприятии, заставляющем каждого из нас более бережно относиться к окружающей среде. И «Центр «Амурский тигр», и Русское географическое общество – большие молодцы, задают высокие ориентиры социальной ответственности».