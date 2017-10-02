Во Владивостоке отпразднуют День гражданской обороны

В программе праздника: выставка техники, мастер-классы, показательные выступление и другое, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Во вторник, 3 октября с 11.00 до 13.00 в преддверии празднования 85-й годовщины гражданской обороны на центральной площади Владивостока пройдет праздник, посвященный Дню гражданской обороны. На площади будет работать выставка пожарной техники.

«В ходе мероприятия сотрудники государственной противопожарной службы продемонстрируют жителям и гостям краевого центра пожарные автомобили и имеющееся в них оборудование, стоящее на вооружении подразделений МЧС России, с помощью которого брандмейстеры ежедневно борются с огнем. Спасатели продемонстрируют оборудование, используемое при проведении аварийно-спасательных работ. Вниманию граждан будут представлены различные мастер-классы спасателей, творческие номера, а детей ожидают интересные конкурсы», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю