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Водовод на остров Русский обеспечит водой новый микрорайон
Во Владивостоке завершено строительство очередного участка водовода на остров Русский, который, в том числе, обеспечит водой строящийся микрорайон «Патрокл», сообщает www.primorsky.ru.
Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края,на сегодняшний день проведены гидравлическое испытание, промывка и дезинфекция участка.
«Запуск участка позволит обеспечить строящийся жилой микрорайон «Патрокл» постоянным водоснабжением», - рассказали в департаменте.
Отметим, строительство водовода на остров Русском ведется одновременно на восьми участках. На сегодняшний день смонтировано 14,8 километров трубопровода из 27,9 километров. Более 5 километров водовода пройдет по дну пролива Босфор Восточный.
Также ведется монтаж двух железобетонных резервуаров в районе Патрокла емкостью по 10 тысяч кубометров каждый и четырех стальных резервуаров для чистой воды емкостью 5 тысяч кубометров на острове Русском. Работы выполнены на 85 процентов.
Напомним, строительство водовода финансируется из федерального и краевого бюджетов. Из федеральной казны выделено 1,669 миллиарда рублей. Объем софинансирования из бюджета Приморского края составляет 473 миллиона рублей.
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