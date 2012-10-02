Сашу можно спасти!

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ZRPRESS. Жизнь 4-летнего владивостокского малыша в наших с вами руках

Так совпало, что вместе с огромным счастьем рождения третьего ребенка - дочки Машеньки - в дом владивостокской семьи МАРЧЕНКО ворвалась страшная беда. У старшего, 4-летнего сына Саши внезапно обнаружена опухоль забрюшинного пространства с MTS в параортальные лимфоузлы. И стоимость лечения – как приговор: $300 000, из которых 5 млн. рублей требуется уже сейчас: ребенка согласилась принять одна из сингапурских клиник, и для того чтобы выжить, мальчик должен отправиться туда немедленно.

По словам Сашиной мамы – Натальи, - началось все с синяка в уголке правого глаза. Родители не придали этому значения, решив, что это обычное дело для мальчишки. Синяк не проходил, потом такой же появился на другом веке. Активный и жизнерадостный малыш стал таять на глазах, - обследование в гематологическом отделении ДГКБ подтвердило самые страшные опасения врачей. А отчет о его жизни, превратившейся в борьбу со страшным недугом, стал напоминать сводки с фронта: операция во Владивостоке, опасность потери почки, химиотерапия… И при этом очень слабая надежда на благоприятный исход.

К счастью, малыша согласился принять сингапурский госпиталь, давший самый высокий прогноз по выздоровлению и вообще выживанию в течение года терапии. Курс лечения ребенка, включающий завершение химии, повторную операцию, пересадку костного мозга и другие необходимые процедуры обойдется около $300 000. Хотя, на самом деле, денег потребуется гораздо больше заявленной суммы – на лечение возможных осложнений, к которым приводит практически любая манипуляция. К тому же, Саше потребуется нахождение в палате интенсивной терапии, переливание крови и ее препаратов, антибиотики и т.п.

Сайт «Владмама» объявил сбор средств в пользу мальчика, развернув активную деятельность по привлечению внимания к его проблеме. На сегодняшний день удалось собрать 2 112 010,52 руб. , еще $6700 переданы организаторами сбора средств для другого ребенка, жизнь которого сейчас вне опасности. Но этих средств по-прежнему недостаточно для того чтобы жизнь маленького Саньки была в вне опасности.

Сумма в 5 млн рублей - это тот минимум, чтобы ребенок попал в Сингапур на трансплантацию костного мозга.

Каждый из нас может помочь этому малышу, пожертвовав любое количество средств ( даже крохотная сумма имеет значение! ) любым удобным способом:

- карта СБ № 4276 5000 1609 0555

Владелец Хасина Мария Юрьевна

Счет сбербанк 40817810650003100944

Инн 7707083893

Бик 040507601

- номер Билайн для сбора средств:

+79644338936 Адреса копилок:

1. г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, Юнилаб, 3-й этаж и 8-й этаж

2. г. Владивосток, ул. Пологая, 17, "Атрибут", пункт раздачи СП

3. г. Владивосток, ул. Овчинникова, 2, "ТОЧКА", пункт раздачи СП

4. г. Владивосток, ул. Снеговая, 109.

5. г. Владивосток, ул. Русская, 44, т.ц. "Универсам", 2-й этаж, бутик 205 "Брюк - ленд"

6. г. Владивосток, ул. Баляева, 35, т.ц. "Бачурин", 5 этаж, отдел 525.

7. г. Владивосток, ул. Луговая, 35, "Юнилаб", процедурный кабинет

8. г. Владивосток, ул. Уборевича, 10-б.Офис компании ТЕРРАТУР. Прямо напротив пожарной части и Росбанка. Работает с 9.30 до 19.00. В выходные с 11 до 16.

9. г. Владивосток, Океанский пр-т, 54. Союз Pro, пункт раздачи СП

10. г. Арсеньев ул. ул. Садовая, дом 15 "Юнилаб" процедурный кабинет

11. г. Артем, ул. Интернациональная, 88, "Юнилаб", процедурный кабинет

12. г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 13а, "Юнилаб", процедурный кабинет

13. г. Находка, Находкинский пр-т, 84, "Юнилаб", процедурный кабинет

Сегодня жизнь этого малыша зависит от нашего с вами желания помочь. От того, какое количество неравнодушных людей протянут ему руку помощи . У 4-летнего Саши есть шанс. Поможем ему и его родителям поверить в это!