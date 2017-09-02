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В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

02 Сентября 2017, 17:37 | Владивосток

2 сентября в 7.30 утра в Центральной клинической больнице Москвы на 76-м году жизни скончался Виктор Черепков. "Вести: Приморье" сообщает об этом со ссылкой на помощника Черепкова Татьяну Капитан. Ранее сообщалось, что у Виктора Черепкова рак в тяжелой стадии.

Виктор Иванович Черепков родился 16 апреля 1942 года в селе Казинка Скопинского района Рязанской области. В семье было 9 детей.

Окончил железнодорожное техническое училище и Тихоокеанское высшее военно-морское училище.

C 1967 года по 1993 год проходил службу на различных должностях в подразделениях Тихоокеанского флота. Закончил службу в звании капитана первого ранга.

В 1990 году избран депутатом Приморского краевого совета. 26 июня 1993 года избран мэром Владивостока.

В апреле 1994 года Черепкову было предъявлено обвинение в получении взятки. 16 марта 1994 года был отстранён от должности мэра. После отказа покинуть рабочий кабинет, здание мэрии было взято штурмом ОМОНом. 28 ноября 1994 года Генеральная прокуратура РФ прекратила уголовное дело «за отсутствием состава преступления» и возбудила новое уголовное дело по факту фальсификации взятки.

23 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ об отстранении Черепкова от должности мэра «в связи с длительным неисполнением служебных обязанностей». В июне 1996 года Государственная дума России приняла постановление «О незаконном отстранении от должности мэра города Владивостока В. И. Черепкова». 14 августа 1996 года решением Хамовнического районного суда Москвы Черепков восстановлен в должности мэра. 24 сентября 1996 года Борис Ельцин своим указом восстановил Черепкова в должности мэра.

28 ноября 1998 года отстранен от должности указом президента России Бориса Ельцина «в связи с истечением срока полномочий».

17 января 1999 года избран депутатом Владивостокской городской думы. В апреле 1999 года суд Владивостока признал незаконным избрание Черепкова депутатом городской думы.

26 марта 2000 года был избран депутатом Государственной Думы третьего созыва. С 26 апреля 2000 года — член комитета Государственной думы по безопасности.

В апреле 2002 года входил в группу депутатов, направивших на рассмотрение в Государственную Думу РФ законопроект № 200212-3, которым предусматривалось оставить государственной ведомственной охране право осуществлять охрану только объектов государственной формы собственности. 10.12.2002 депутаты отозвали законопроект.

18 июня 2000 года на выборах мэра Владивостока занял второе место.

В декабре 2011 года заявил о намерении баллотироваться кандидатом в президенты России на выборах 2012 года. Центризбирком зарегистрировал инициативную группу из не менее 500 человек, выдвинувшую Черепкова. Таким образом, Черепков мог стать зарегистрированным кандидатом в президенты РФ, если бы не позднее, чем в 18:00 18 января 2012 года сдал бы в ЦИК РФ от двух миллионов до двух миллионов ста тысяч подписей в свою поддержку; однако он отказался сдавать подписи.

Участие в выборах мэра Владивостока 2013

Был выдвинут от партии «Альянс Зеленых» кандидатом на должность главы города Владивостока 16 июля 2013 года, так как собственная партия Виктора Черепкова в очередной раз не смогла пройти регистрацию в МинЮсте. 2 августа 2013 года был зарегистрирован Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссией.

По результатам выборов мэра Владивостока, состоявшихся 8 августа 2013 года, Черепков занял 2-е место, уступив действующему главе города, выдвиженцу правящей партии «Единая Россия», Игорю Пушкарёву.

Лидер незарегистрированной партии «Свобода и Народовластие».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: владивосток  мэр  мэрия  власть  Черепков  ельцин 



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Комментарии

  • ANDRON18:02, 02.09.2017#

    Мир праху его! Достойный был человек, хотя дон Кихотам в современном мире не место.

  • посол мира19:45, 02.09.2017#

    борьба с мельницами в одиночку , очень тяжела и опасна. спасибо за гоголевскую и баляевскую развязки. вечная память

  • Andy20:29, 02.09.2017#

    Проспект Красоты надо переименовать в проспект Черепкова! Выдающийся был человек.

  • Р В РІР‚вЂќР В Р’В°Р РЋР21:29, 02.09.2017#

    +++++++++++++

  • Р СњР ВµР С—Р Р…Р Т‘Р С22:55, 02.09.2017#

    Да . верно надо голосование провести

  • кот21:20, 02.09.2017#

    сделал для жителей города больше чем все мэры вместе взятые за последние 25 лет, сделал бы еще больше если бы крысы припоны не ставили.

  • Псевдоним21:33, 02.09.2017#

    Cветлая память Вам Виктор Иванович! То что вы смогли сделать всего за несколько лет во Владивостоке, причем в лихие девяностые, никто бы не смог.

  • pirs221:48, 02.09.2017#

    Наконец-то награда нашла своего героя- экстрасенса 6го разряда. Если-б не "выбрали" в ГД- добил бы череп город. Поговорка тех лет:"Если в кране нет воды, а в розетке тока, значит вы недалеко от Владивостока". Помер Максим- да и хер с ним!

  • РїРѕСЃРѕР» РјРёСЂР°21:58, 02.09.2017#

    а ещё твои друзья писали на забор и стенах "Черепков - автомафия". Понмнишь? Вот же здорово было, правда? Надеемся тебе достался кусок пожирней от народной собственности. . . . . .

  • посол мира22:29, 02.09.2017#

    ". . . надо сейчас летом посидеть без электрического света, чтобы зимой быть с электричеством. . . " , из интервью Приморскому ТВ. знаешь чьи слова?

  • Псевдоним22:51, 02.09.2017#

    А может вы его с Толстошеиным перепутали, когда вода и электричество по расписанию были!

  • Володя23:24, 02.09.2017#

    Кто ж тебе позволяет писать, если у тебя нет ни памяти ни мозгов.

  • Инопланетянин23:54, 02.09.2017#

    «Не давайте святыни псам и не мечите бисера вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».

  • Псевдоним21:50, 02.09.2017#

    Единственный мэр, который в наручниках не щеголял.

  • Псевдоним21:50, 02.09.2017#

    Единственный мэр, который в наручниках не щеголял.

  • люблю В.И. Черепкова22:09, 02.09.2017#

    Спасибо Вам Виктор Иванович, что вы сделали для города и гори эти суки лгнем вместе с Наздрой и всей воровской бригадой, которая мешала вам наводить порядок в городе. Но бабло победило добро.

  • Р±Р°Р±Р°Р№22:10, 02.09.2017#

    УВАЖУЖА СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ

  • Псевдоним22:49, 02.09.2017#

    Такому человеку нужно памятник в городе поставить, и улицу назвать, а враги его пускай слюной брызгают!

  • Псевдоним23:06, 02.09.2017#

    Забыли? Он начал и построил Баляевскую и Некрасовские развязки. Начал строить развязку на второй речки Тостошеин только достроил. Хотел построить мост на Песчаный и построить на той стороне аэропорт вместо Артема. Светлая ему память

  • Псевдоним23:06, 02.09.2017#

    Забыли? Он начал и построил Баляевскую и Некрасовские развязки. Начал строить развязку на второй речки Тостошеин только достроил. Хотел построить мост на Песчаный и построить на той стороне аэропорт вместо Артема. Светлая ему память

  • посол мира23:56, 02.09.2017#

    ". . . надо сейчас летом посидеть без электрического света, чтобы зимой быть с электричеством. . . " , из интервью К. Б. Т. Приморскому ТВ

  • АЛЛ01:03, 03.09.2017#

    СВЕТЛАЯ ПАЯТЬ СВЕТЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ , а не вурдалакам. . . .

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