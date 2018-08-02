Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником

Игорь Пушкарёв: «Это мужественные, сильные духом люди, которые выбрали для себя нелёгкую, но почётную службу в ВДВ»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал очередной блог в соцсетях, в котором поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником:

«Сегодня праздник у особого боевого братства – у Воздушно-десантных войск России. Их называют «крылатой пехотой», «голубыми беретами», элитой российской армии, войсками «передового рубежа», а они живут под девизом: «Никто, кроме нас!». Это мужественные, сильные духом люди, которые выбрали для себя нелёгкую, но почётную службу в ВДВ.

От всей души поздравляю ветеранов, офицеров, солдат ВДВ – всех десантников, которыми так гордится наша страна. Мирного неба, успешной службы, здоровья и благополучия вам и вашим родным и близким!»