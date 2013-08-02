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Кампус ДВФУ на о. Русском смогут посетить все желающие
Кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском на пять дней будет открыт для всех жителей и гостей Владивостока. С 14 по 18 августа здесь пройдет «Лето на Русском 2013».
В рамках мероприятия в кампусе ДВФУ пройдут Чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках, Арт-фестиваль, «Мисс Чемпионат мира – 2013», а также другие культурные, образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия.
По словам вице-губернатора Приморского края Алексея Сухова, территорию кампуса смогут посетить до 3 тысяч человек в день.
«Будет увеличено число городских автобусов в направлении острова Русский, открыты парковки на территории кампуса. Каждый желающий сможет свободно приехать на территорию ДВФУ и принять участие в программе «Лето на Русском – 2013» - рассказал Алексей Сухов.
По словам главного режиссера мероприятия Светланы Чепинога, ежедневно посетителей кампуса будет ожидать культурная программа на Студенческой набережной ДВФУ, а в главном корпусе пройдет выставка Арт-фестиваля.
«Также здесь состоится конкурс «Мисс Чемпионат мира – 2013». В нем примут участие девушки из Владивостока и Латинской Америки. В рамках программы запланировано проведение конкурса «Забей гол вратарю «Луча-Энергии», Чемпионата по панкратиону, соревнования по гребле на лодках «Дракон» и другие», - рассказала режиссер.
Напомним, что Чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках пройдет во Владивостоке уже во второй раз, в этом году он станет частью празднования 75-летия Приморского края.
Фото Марии Пушкаревой.
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