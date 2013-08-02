Кампус ДВФУ на о. Русском смогут посетить все желающие

Кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском на пять дней будет открыт для всех жителей и гостей Владивостока. С 14 по 18 августа здесь пройдет «Лето на Русском 2013».

В рамках мероприятия в кампусе ДВФУ пройдут Чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках, Арт-фестиваль, «Мисс Чемпионат мира – 2013», а также другие культурные, образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия.

По словам вице-губернатора Приморского края Алексея Сухова, территорию кампуса смогут посетить до 3 тысяч человек в день.

«Будет увеличено число городских автобусов в направлении острова Русский, открыты парковки на территории кампуса. Каждый желающий сможет свободно приехать на территорию ДВФУ и принять участие в программе «Лето на Русском – 2013» - рассказал Алексей Сухов.

По словам главного режиссера мероприятия Светланы Чепинога, ежедневно посетителей кампуса будет ожидать культурная программа на Студенческой набережной ДВФУ, а в главном корпусе пройдет выставка Арт-фестиваля.

«Также здесь состоится конкурс «Мисс Чемпионат мира – 2013». В нем примут участие девушки из Владивостока и Латинской Америки. В рамках программы запланировано проведение конкурса «Забей гол вратарю «Луча-Энергии», Чемпионата по панкратиону, соревнования по гребле на лодках «Дракон» и другие», - рассказала режиссер.

Напомним, что Чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках пройдет во Владивостоке уже во второй раз, в этом году он станет частью празднования 75-летия Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Марии Пушкаревой.