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Более 1700 служебных квартир получили военнослужащие ВВО за первое полугодие 2012 г.

02 Августа 2012, 13:20 | Владивосток

ПРИМОРЬЕ, 2 августа, ZRPRESS. За 6 месяцев 2012 года в Восточном военном округе 1743 семей военнослужащих отметили новоселье в служебных квартирах. Среди регионов на территории, которых дислоцируется ВВО, по обеспечению служебным жильем офицеров лидирует Приморье – 476 квартир, затем Хабаровский край – 371 квартира, Забайкалье – 241 квартира, Приамурье – 179, Камчатский край – 146, Бурятия – 138, ЕАО – 106, Сахалинская область – 86. Все эти квартиры военнослужащие получили по договорам найма служебного жилого помещения.

Квадратные метры офицерам предоставляются для временного проживания на период прохождения военной службы в данном регионе. Это жилье как новое, так и из вторичного жилого фонда, которое высвобождается офицерами, получившими жилье на постоянной основе в избранном месте жительства. Кроме того, служебные квартиры высвобождают офицеры, убывшие к новым местам службы, это жилье распределяется вновь прибывшим военнослужащим, сообщили «ЗР» в пресс-службе Восточного военного округа.

В 2012 году в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке семь жилых домов пополнили фонд служебного жилья. Напомним что, за весь период 2011 года служебных квартир в ВВО было распределено около 2 тысяч.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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