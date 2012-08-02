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500 нагрудных знаков изготовят в честь саммита АТЭС
02 Августа 2012, 03:06 | Владивосток
УМВД России по Приморскому краю разместило заказ на выполнение работ по изготовлению сувенирных нагрудных знаков на сайте Госзакупок.
В центре медальона, покрытого белым клуазоном, будут изображены геометрические фигуры треугольной формы и надпись «APEC RUSSIA 2012». «Это сувениры, которые будут изготовлены для гостей саммита, а также для наших коллег из других регионов. Пока рано говорить, кто будет награжден этими знаками, поскольку идет только этап поиска изготовителя», - сообщила пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю Евгения СОКОВИШИНА. Нагрудный знаки обойдутся полицейским Приморья в 265 тысяч рублей при расчете 530 рублей за штуку.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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