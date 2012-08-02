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Владивосток – ДВФУ: Путь далек и долог
Рабочая схема организации движения транспорта на острове Русском в настоящее время проходит обкатку и корректируется с учетом возникающих обстоятельств. Об этом сообщил «ЗР» начальник управления транспорта администрации Владивостока Алексей СЛЯДНЕВ.
Вместе с департаментом развития кампуса ДВФУ обсуждается, когда необходимо начать регулярные перевозки студентов и преподавателей, сколько их будет приезжать на остров и в какое время дня, сколько автобусов понадобится для перевозки, каков должен быть интервал их движения и где оборудовать остановки.
Разрабатывается несколько вариантов маршрутов движения автобусов через мостовые переходы: из центральной части города, который захватывал бы район фуникулера, где находится несколько общежитий ДВФУ; с Луговой, Тихой; с фабрики «Заря», Второй Речки и, возможно, с 3-й Рабочей.
Среди перевозчиков будет проведен конкурс на право работы на маршрутах. Предпочтение отдадут тем компаниям, которые смогут выставить на линию необходимое количество транспорта в хорошем техническом состоянии и обеспечат необходимую интенсивность движения.
На новых маршрутах планируется задействовать порядка 50 автобусов. Останавливаться они будут если не на всех, то на большей части остановок, чтобы в часы пик, помимо студентов и преподавателей ДВФУ, могли захватывать пассажиров, следующих с Чуркина и на Чуркин.
- Кроме того, глава города поставил задачу, чтобы стоимость проезда до кампуса ДВФУ не превышала стоимости проезда на других городских маршрутах. Чем длиннее маршрут, тем выше затраты, тем больше должна быть сменяемость пассажиров. А для этого автобус должен делать больше остановок, хотя это увеличит время в пути, - заявил Александр Сляднев.
Пробный рейс – от железнодорожного вокзала до кампуса на острове Русский – занял более двух часов. Можно себе представить, сколько времени будет добираться автобус при наличии на мостовых переходах автомобильных пробок. А пробки, как утверждают автомобилисты (а специалисты с ними согласны), будут неизбежны – достаточно глянуть на въезды и съезды мостов.
Да и сам кампус ДВФУ строился, скорее, как база для проведения саммита АТЭС. А дорога к нему спроектирована таким образом, чтобы гости форума могли быстро добраться туда на легковушках, и мало приспособлена для перевозки большого числа студентов и преподавателей автобусами. И это стало одной из главных причин, того что часть преподавателей трудоустроилась, а часть студентов перевелась в другие вузы.
Конечная остановка городских маршрутов «материк-остров» - центральный вход в кампус ДВФУ, а внутри кампуса будут курсировать автобусы университета. Движение личного автотранспорта по территории кампуса будет ограничено.
По отзывам наших экспертов, налицо непродуманность транспортной инфраструктуры. Разумнее было бы не везти студентов за несколько километров до центрального входа, а, сделав крюк влево, высаживать их у ближайшего общежития. Но дорога к студенческим общежитиям проектом не предусмотрена вообще. Поэтому придется либо доехать до центрального входа и пересесть на внутрикампусовский автобус, либо выйти из автобуса, не доезжая конечной остановки, и, умудрившись не угодить под колеса транспорта, перейти четыре скоростных полосы (!) дороги и еще с полкилометра пройти по внутренним дорогам.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».
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