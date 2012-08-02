Какую гадость завезли к нам гости - строители Владивостока?

Обычно в середине лета поезда, отправляющиеся из Владивостока на запад, вывозят из края отпускников, решивших отдохнуть где-нибудь на Байкале или посетить родственников в центральной России. Сегодня их соседями по купе чаще всего оказываются иностранные рабочие – узбеки или каракалпаки, разъезжающиеся со строек саммита.

Во время отправления поездов Владивосток - Москва или Владивосток - Новосибирск, перрон железнодорожного вокзала напоминает района Ташкента: повсюду слышится среднеазиатская речь, а между вагонами снуют люди с огромными баулами в стиле «мечта оккупанта».

Гастарбайтеры везут домой подарки и деньги, заработанные на приморских стройках. По словам одного из отъезжающих, плотника Рахмона ХУДАЙБЕРГЕНОВА, с мая 2011 года работавшего на строительстве федерального университета, труд оплатили хорошо: на вырученные средства можно приобрести приличный автомобиль. Однако сам строитель планирует потратить деньги на женитьбу старшего сына и образование младшей дочери. «Большая семья, надо всем помогать», - говорит сорокапятилетний Рахмон.

О стройке на Русском острове каракалпак Худайбергенов отзывается без особого восторга, скорее с равнодушием. Для него это всего лишь очередной этап трудовой биографии. До Приморья он со своей бригадой успел побывать в Москве, в Тюмени, на сахалинских нефтяных проектах. В ноябре Рахмон рассчитывает вновь вернуться во Владивосток, на запуск второй очереди строек на Русском.

«Зимой работать легче, потому что сухо, - отмечает иностранец, - летом у вас очень сыро, постоянные дожди и туманы. Для нас это тяжело, много людей болеет. Даже ветер и холод зимой не так страшны, как эти постоянные туманы. Как здесь будут студенты учиться, я не могу представить».

Вопреки распространенному мнению, большинство узбеков вовсе не стремятся остаться во Владивостоке, и главным образом, как раз из-за климата. Они готовы закрыть на него глаза только из-за высокой зарплаты, которую дает работодатель, но жить здесь постоянно не хотят. Труд в России – это лишь возможность заработать, но дом и душа гастарбайтера остаются в Средней Азии.

Из привычек, которые узбеки таскают с собой повсюду – жевание насвая, который считается не то легким наркотиком, не то кустарным табачным изделием. Не исключение и Владивосток, куда эту гадость завезли именно строители саммита.

Поначалу ареал его распространения ограничивался Русским островом, однако с выходом наиболее предприимчивых узбеков на материк, насвай появился и в городе. Им приторговывают дорожные рабочие, таксисты, дворники и охранники-узбеки.

Плотник Рахмон не стал вдаваться в подробный рассказ о каналах распространения этого зелья. Поэтому возможно, что этим вопросом следует заниматься не журналистам, а правоохранительным органам. Хотя гастарбайтеры утверждают, что криминала в употреблении насвая нет, появление и распространение нового дурмана в Приморье вряд ли можно назвать хорошей вестью.

Дмитрий ФОМИЧЕВ, «Золотой Рог».