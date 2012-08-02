www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Какую гадость завезли к нам гости - строители Владивостока?

02 Августа 2012, 01:35 | Владивосток

Обычно в середине лета поезда, отправляющиеся из Владивостока на запад, вывозят из края отпускников, решивших отдохнуть где-нибудь на Байкале или посетить родственников в центральной России. Сегодня их соседями по купе чаще всего оказываются иностранные рабочие – узбеки или каракалпаки, разъезжающиеся со строек саммита.

Во время отправления поездов Владивосток - Москва или Владивосток - Новосибирск, перрон железнодорожного вокзала напоминает района Ташкента: повсюду слышится среднеазиатская речь, а между вагонами снуют люди с огромными баулами в стиле «мечта оккупанта».

Гастарбайтеры везут домой подарки и деньги, заработанные на приморских стройках. По словам одного из отъезжающих, плотника Рахмона ХУДАЙБЕРГЕНОВА, с мая 2011 года работавшего на строительстве федерального университета, труд оплатили хорошо: на вырученные средства можно приобрести приличный автомобиль. Однако сам строитель планирует потратить деньги на женитьбу старшего сына и образование младшей дочери. «Большая семья, надо всем помогать», - говорит сорокапятилетний Рахмон.

О стройке на Русском острове каракалпак Худайбергенов отзывается без особого восторга, скорее с равнодушием. Для него это всего лишь очередной этап трудовой биографии. До Приморья он со своей бригадой успел побывать в Москве, в Тюмени, на сахалинских нефтяных проектах. В ноябре Рахмон рассчитывает вновь вернуться во Владивосток, на запуск второй очереди строек на Русском.

zrpress.ru«Зимой работать легче, потому что сухо, - отмечает иностранец, - летом у вас очень сыро, постоянные дожди и туманы. Для нас это тяжело, много людей болеет. Даже ветер и холод зимой не так страшны, как эти постоянные туманы. Как здесь будут студенты учиться, я не могу представить».

Вопреки распространенному мнению, большинство узбеков вовсе не стремятся остаться во Владивостоке, и главным образом, как раз из-за климата. Они готовы закрыть на него глаза только из-за высокой зарплаты, которую дает работодатель, но жить здесь постоянно не хотят. Труд в России – это лишь возможность заработать, но дом и душа гастарбайтера остаются в Средней Азии.

Из привычек, которые узбеки таскают с собой повсюду – жевание насвая, который считается не то легким наркотиком, не то кустарным табачным изделием. Не исключение и Владивосток, куда эту гадость завезли именно строители саммита.

Поначалу ареал его распространения ограничивался Русским островом, однако с выходом наиболее предприимчивых узбеков на материк, насвай появился и в городе. Им приторговывают дорожные рабочие, таксисты, дворники и охранники-узбеки.

Плотник Рахмон не стал вдаваться в подробный рассказ о каналах распространения этого зелья. Поэтому возможно, что этим вопросом следует заниматься не журналистам, а правоохранительным органам. Хотя гастарбайтеры утверждают, что криминала в употреблении насвая нет, появление и распространение нового дурмана в Приморье вряд ли можно назвать хорошей вестью.

Дмитрий ФОМИЧЕВ, «Золотой Рог».

Автор: Дмитрий Фомичев
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru