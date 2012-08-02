Последний гастарбайтер покинет остров Русский 23 августа?

Строители объектов саммита во Владивостоке потихоньку заканчивают работу и уезжают на родину. Гастарбайтеры отправляются авиарейсами из Владивостока в Москву, затем в Ташкент, едут железной дорогой. В ближайшее время остров также покидают около 40 граждан Турции. Прорабатывается схема выезда других иностранных рабочих.

Как подчеркивал вице–губернатор Приморского края Александр ЛОСЬ, основная задача работодателей и контролирующих органов – обеспечить организованный выезд иностранцев по мере сдачи объектов саммита в эксплуатацию. С 15 августа к процессу доставки иностранных граждан домой будут привлечены дополнительные авиарейсы, речь идет о десяти самолетах.

Проблем с выплатой заработной платы у строителей ДВФУ, покидающих законченные объекты на острове Русском во Владивостоке, возникнуть не может, все временные рабочие получат деньги вовремя и в полном размере, заявил заместитель дальневосточного филиала ЗАО «Крокус Интернэшнл» Ярослав ВОСКРЕСЕНСКИЙ. Пока нет сообщений о проблемах с окончательным расчетом с иностранными рабочими, значит, и субподрядные организации выполняют свои обязательства перед строителями в полном объеме.

- Заработанные средства гастарбайтеры здесь не оставляют, все увозят с собой, и это лишний раз доказывает беспочвенность опасений некоторой части населения региона в том, что иностранные рабочие хотят в Приморье остаться жить, - говорит глава приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» Сергей ПУШКАРЕВ. – Принцип совершенно простой и понятный: заработал – получил – уехал. Об этом же свидетельствуют и банковские операции: уехавшие за рубеж россияне не перечисляют на родину финансовые средства в таких объемах, как это делают гастарбайтеры из стран СНГ.

По мнению Сергея Пушкарева, будет ли достигнута цель недавно объявленной концепции миграционной политики о привлечении на работу в РФ высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, - еще бабушка надвое сказала. Те же иностранные рабочие, кто уже трудился в РФ, и в Приморье, в частности, показали, что довольно прочно заняли нишу неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силы. Иными словами, они уже вписались в экономику Приморского края.

- О том, что гастарбайтеры якобы занимают рабочие места приморцев, которые, мол, сами маются без работы, заявляют те, кто не знаком с вопросом безработицы в Приморье глубоко, - говорит Сергей Григорьевич. – 70% безработных - женщины предпенсионного возраста. Они не пойдут и не идут работать туда, где нужны рабочие руки молодых мужчин: в дворники, дорожные рабочие, на стройки. Замечу, кстати, что в строительной отрасли края еще с советских времен использовался труд приглашенных по оргнабору рабочих.

Как объявлялось ранее, 15 августа на острове Русском должны завершиться все общестроительные работы. А 23 августа остров покинет последний гастарбайтер; с 25 августа по 10 сентября там, как и на прилегающей морской акватории, будет введен особый режим безопасности в связи с проведением саммита АТЭС. И все-таки уедут не все иностранные рабочие. Это дал понять начальник отдела иммиграционного контроля УФМС России по Приморскому краю Евгений САЛИОНОВ на недавней пресс-конференции.

- В России свобода передвижения. Если человек может на законных основаниях у нас находиться, никто его не ограничит,- пояснил он.

Поговаривают о нескольких сотнях, другие источники говорят и 2-3 тысячах человек, что останутся для окончательного завершения работ на Русском. При этом возникают некоторые организационно-законодательные вопросы, в частности с миграционной службой, но как они будут разрешены, пока неясно.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».