Блогеры против мусора

Акция с таким названием призвана привлечь внимание жителей страны к проблеме загрязнения парков и скверов, пляжей и других мест отдыха. Акция пройдет 6 августа.

«Я очень надеюсь, что благодаря этому начинанию наши парки и пляжи станут хот немного чище», - отметил директор Приморского филиала ОАО «ВымпелКом», являющегося парнером акции, Александр ТЕПЛЯКОВ.