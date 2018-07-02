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Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
«Берегите наш Владивосток и заботьтесь о нем - он этого заслуживает!»
Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил на своей странице в соцсетях горожан с Днем рождения приморской столицы.
От всей души поздравляю любимый Владивосток с днем рождения!
Это праздник всех, кто родился во Владивостоке и тех, кто решил связать с ним свою судьбу, кто полюбил этот город, и для кого он стал милым домом.
В нашем городе необыкновенно сочетаются сопки и море, история и современность. Этот особенный, яркий приморский дух города воинской славы - Владивостока - так притягателен для людей всех возрастов и национальностей.
Берегите наш Владивосток и заботьтесь о нем - он этого заслуживает!
Желаю всем жителям и гостям города здоровья и благополучия. Пусть в каждом доме живут мир и взаимопонимание.
Процветания тебе, Владивосток!
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