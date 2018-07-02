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Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо

02 Июля 2018, 15:38 | Владивосток

«Берегите наш Владивосток и заботьтесь о нем - он этого заслуживает!»

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил на своей странице в соцсетях горожан с Днем рождения приморской столицы.

От всей души поздравляю любимый Владивосток с днем рождения!

Это праздник всех, кто родился во Владивостоке и тех, кто решил связать с ним свою судьбу, кто полюбил этот город, и для кого он стал милым домом.

В нашем городе необыкновенно сочетаются сопки и море, история и современность. Этот особенный, яркий приморский дух города воинской славы - Владивостока - так притягателен для людей всех возрастов и национальностей.

Берегите наш Владивосток и заботьтесь о нем - он этого заслуживает!

Желаю всем жителям и гостям города здоровья и благополучия. Пусть в каждом доме живут мир и взаимопонимание.

Процветания тебе, Владивосток!

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: судья  обвинение  адвокат  УК  владивосток  защита  прокурор  статья  СИЗО  Пушкарёв 



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