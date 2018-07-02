Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения

Яркий, теплый и душевный - именно таким останется в памяти День рождения Владивостока

Мероприятие в честь 158-летия со дня основания города запомнилось горожанам праздничной атмосферой, театрализованным шествием, исполнением главой города гимна Владивостока, выступлением популярной группы "Моя Мишель" и другими яркими событиями, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В течение всего дня в городе проходили праздничные мероприятия. Старт празднику дало шествие трудовых коллективов и горожан по улице Светланской, дополненное театрализованной постановкой, участники которой создали праздничное настроение у зрителей.





“Хочется как можно больше необычных мероприятий, которые “не под копирку”. Шествием мы показали яркую, неповторимую индивидуальность каждого жителя Владивостока. Для нас, организаторов мероприятия, каждый свидетель торжества из простого зрителя превратился в активного участника всего комплекса событий”, - Татьяна Славская, режиссер праздничного мероприятия, агентство “Пасифик Медиа”.

Сразу после театрализованного выступления на Центральной площади началась дневная концертная программа и работа локальных площадок, которые порадовали как взрослых гостей праздника, так и совсем маленьких. День города Владивостока стал семейным праздником, куда приходили пары с детьми и оставались до вечера. Дневную программу открывало и завершало всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы JCB” - яркое и удивительное событие, которое пришлось по душе гостям и жителям города.

“Владивосток - город необыкновенных людей, город удивительных историй, город вечного движения, город, где возможно все. В этом году нами была предложена концепция “ЯРКО”, так как Владивосток для нас- город ярких идей, детей, фестивалей, эмоций, людей, событий. Это город для нашей жизни. Город - праздник. Мы постарались использовать этот акцент для реализации всего мероприятия. Думаю, что у нас отлично получилось! С Днем рождения, лучший город земли!”, - Максим Балковский, генеральный директор рекламного агентства “Пасифик Медиа”:

“Нам еще так много предстоит сделать вместе - превратить Владивосток в современный и гостеприимный город, где развиваются экономика, транспортная инфраструктура, бизнес, наука, культура и образование. У Владивостока великая история и широкая морская душа! Нет больше ни одного города с таким дыханием океана! Это город, где сбываются мечты и осуществляются самые смелые проекты. Я люблю Владивосток, как и каждый из вас, и хочу, чтобы мы вместе сделали его еще красивее и успешнее! С Днем Рождения, город моей мечты!”, - Виталий Веркеенко, глава города Владивостока.





Хедлайнером праздника стала группа "Моя Мишель" (Москва), во время выступления которой прошла пенная вечеринка.

В течение всего дня для гостей праздника работали около 20 локальных тематических площадок: "Детский автодром", "Шоу рыцарей", "Гигантские пазлы", экспозиция с выставочными машинами, мастер-классы для детей и многое другое.

Это был праздник, на котором было весело и интересно каждому.

С Днем Рождения, Владивосток!