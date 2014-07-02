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Как меняется Владивосток в метрах, скверах, садиках…
Чтобы увидеть, как неузнаваемо изменился Владивосток за последние несколько лет, достаточно подняться на Золотой мост. С него одетые в гранит мостовые, протянувшаяся вдоль берега новая набережная, зеленые скверы и обновленные фасады домов видны как на ладони.
Годы напряженной работы, сотни построенных объектов - все это позволило многое изменить в жизни и облике приморской столицы. И лучше всего об этом говорят цифры.
500 тысяч кв. м дорог и 40 тысяч кв. м тротуаров отремонтировано во Владивостоке только за 2013 год.
В 2013 году завершена реконструкция дороги на Токаревскую Кошку, а также объездная дорога по улице Шуйской. Сдана первая очередь нового транспортного узла «Днепровская – Вострецова – Печорская».
30 детских игровых комплексов установлено на придомовых территориях по муниципальной программе.
16 детских садов построено и реконструировано во Владивостоке, 7 из них – в 2013 году.
5 детских садов – в стадии строительства.
2 школы сданы в строй в 2013 году – на острове Русском и в Снеговой Пади.
55 владивостокских семей из числа малоимущих очередников получили ключи от новых квартир в доме на улице Глинки в районе Седанки.
3 дома на 84 квартиры строится в поселке Трудовое для жителей аварийных домов. Муниципальное жилье строится во Владивостоке впервые за долгие десятилетия.
40 тысяч фонарей установлено на улицах, набережных и в скверах за 5 лет. В 2008 году уличных светильников было 3 тысячи.
Фонари появились на десятках улиц Владивостока, в том числе на самых отдаленных, где прежде их никогда не было. Впервые Владивосток украсила архитектурная подсветка на десятках зданий.
18 скверов и 2 набережные капитально реконструированы.
В 2013-2014 годах построены скверы Рыбацкой славы, Анны Щетининой, Катюши (Овчинникова, 2,4,6), созданный практически с нуля сквер на месте бывшего пустыря на пересечении улиц Спортивной и Борисенко, а также сквер Веры и надежды на улице Овчинникова, 18.
6 тысяч деревьев и 70 тысяч кустарников высажено в скверах, парках и улицах Владивостока за последние три года.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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