Как меняется Владивосток в метрах, скверах, садиках…

Чтобы увидеть, как неузнаваемо изменился Владивосток за последние несколько лет, достаточно подняться на Золотой мост. С него одетые в гранит мостовые, протянувшаяся вдоль берега новая набережная, зеленые скверы и обновленные фасады домов видны как на ладони.

Годы напряженной работы, сотни построенных объектов - все это позволило многое изменить в жизни и облике приморской столицы. И лучше всего об этом говорят цифры.

500 тысяч кв. м дорог и 40 тысяч кв. м тротуаров отремонтировано во Владивостоке только за 2013 год.

В 2013 году завершена реконструкция дороги на Токаревскую Кошку, а также объездная дорога по улице Шуйской. Сдана первая очередь нового транспортного узла «Днепровская – Вострецова – Печорская».

30 детских игровых комплексов установлено на придомовых территориях по муниципальной программе.

16 детских садов построено и реконструировано во Владивостоке, 7 из них – в 2013 году.

5 детских садов – в стадии строительства.

2 школы сданы в строй в 2013 году – на острове Русском и в Снеговой Пади.

55 владивостокских семей из числа малоимущих очередников получили ключи от новых квартир в доме на улице Глинки в районе Седанки.

3 дома на 84 квартиры строится в поселке Трудовое для жителей аварийных домов. Муниципальное жилье строится во Владивостоке впервые за долгие десятилетия.

40 тысяч фонарей установлено на улицах, набережных и в скверах за 5 лет. В 2008 году уличных светильников было 3 тысячи.

Фонари появились на десятках улиц Владивостока, в том числе на самых отдаленных, где прежде их никогда не было. Впервые Владивосток украсила архитектурная подсветка на десятках зданий.

18 скверов и 2 набережные капитально реконструированы.

В 2013-2014 годах построены скверы Рыбацкой славы, Анны Щетининой, Катюши (Овчинникова, 2,4,6), созданный практически с нуля сквер на месте бывшего пустыря на пересечении улиц Спортивной и Борисенко, а также сквер Веры и надежды на улице Овчинникова, 18.

6 тысяч деревьев и 70 тысяч кустарников высажено в скверах, парках и улицах Владивостока за последние три года.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.