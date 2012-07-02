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На неделе в Приморье возможны дожди и грозы
Начало второго летнего месяца ознаменовалось ростом атмосферного давления на большей части российского Дальнего Востока. А в Охотском море набрал силу очередной антициклон, который в первую неделю июля станет определять погодные условия во многих районах Хабаровского края, Магаданской области и Сахалина. Посему здесь в ближайшие дни лета не почувствуется.
А прошедший над Приморьем в минувшие выходные атмосферный фронт принес в наш край ливни – особенно досталось жителям южных и восточных районов края. Неустойчивый характер приморской погоды на текущей неделе будет определяться и появлением очередного фронтального раздела из северо-восточного Китая – местами возможны кратковременные дожди с грозами.
Во вторник и среду во ВЛАДИВОСТОКЕ возможен дождь, после чего в городе нашенском вновь воцарится переменная облачность, временами туман. В дневные часы температура будет колебаться в пределах 16-22 градусов тепла. С наступлением ночи в столице Приморья воздух немного остывает – до 11-15 выше нуля.
Очень сыро будет в ближайшие дни у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Во вторник, среду и пятницу возможны грозы, а в субботу – сильный дождь. Дневная температура не превысит 21-30 градусов тепла. После захода солнца температура в городе на берегу Амура понижается до плюс 15-20.
Во вторник и пятницу дождь ожидается и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Что касается дневной температуры, то она сохранится на уровне 22-29 градусов тепла. Совсем не холодно в столице Амурской области и в темное время суток - 17-20 выше нуля.
По схожему графику прольются дожди в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ – сыро будет во вторник и субботу. А вот дневная температура понизится до 16-21 градуса тепла. Когда на столицу островной области опускается ночь, температура понижается до плюс 11-14.
К концу недели обрушатся дожди и на МАГАДАН. Впрочем, осадки возможны также и в среду с четвергом, а, начиная с субботы, в городе будет лить с небес до вторника включительно. Дневная температура выше 11-16 градусов тепла вряд ли поднимется. Ночами в столице Магаданской области воздух остывает до 6-10 выше нуля.
Зато в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ осадков вовсе не предвидится. Дневной температурный фон сохранится на уровне 12-15 градусов тепла. Вполне комфортной можно считать и ночную температуру в столице Камчатского края – до плюс 9-12.
«Золотой Рог».
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