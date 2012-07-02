www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

На неделе в Приморье возможны дожди и грозы

02 Июля 2012, 20:55 | Владивосток

Начало второго летнего месяца ознаменовалось ростом атмосферного давления на большей части российского Дальнего Востока. А в Охотском море набрал силу очередной антициклон, который в первую неделю июля станет определять погодные условия во многих районах Хабаровского края, Магаданской области и Сахалина. Посему здесь в ближайшие дни лета не почувствуется.

А прошедший над Приморьем в минувшие выходные атмосферный фронт принес в наш край ливни – особенно досталось жителям южных и восточных районов края. Неустойчивый характер приморской погоды на текущей неделе будет определяться и появлением очередного фронтального раздела из северо-восточного Китая – местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Во вторник и среду во ВЛАДИВОСТОКЕ возможен дождь, после чего в городе нашенском вновь воцарится переменная облачность, временами туман. В дневные часы температура будет колебаться в пределах 16-22 градусов тепла. С наступлением ночи в столице Приморья воздух немного остывает – до 11-15 выше нуля.

Очень сыро будет в ближайшие дни у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Во вторник, среду и пятницу возможны грозы, а в субботу – сильный дождь. Дневная температура не превысит 21-30 градусов тепла. После захода солнца температура в городе на берегу Амура понижается до плюс 15-20.

Во вторник и пятницу дождь ожидается и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Что касается дневной температуры, то она сохранится на уровне 22-29 градусов тепла. Совсем не холодно в столице Амурской области и в темное время суток - 17-20 выше нуля.

По схожему графику прольются дожди в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ – сыро будет во вторник и субботу. А вот дневная температура понизится до 16-21 градуса тепла. Когда на столицу островной области опускается ночь, температура понижается до плюс 11-14.

К концу недели обрушатся дожди и на МАГАДАН. Впрочем, осадки возможны также и в среду с четвергом, а, начиная с субботы, в городе будет лить с небес до вторника включительно. Дневная температура выше 11-16 градусов тепла вряд ли поднимется. Ночами в столице Магаданской области воздух остывает до 6-10 выше нуля.

Зато в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ осадков вовсе не предвидится. Дневной температурный фон сохранится на уровне 12-15 градусов тепла. Вполне комфортной можно считать и ночную температуру в столице Камчатского края – до плюс 9-12.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам сети Интернет
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru