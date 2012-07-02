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Виктор Ишаев пожелал Владивостоку уверенности в завтрашнем дне
ВЛАДИВОСТОК, 2 июля, ZRPRESS. Виктор Ишаев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента РФ в ДФО, поздравил Владивосток с Днем города.
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с днем рождения Владивостока, красивого города с замечательными жителями.
Мы должны благодарить все поколения владивостокцев, которые год за годом строили этот город, вкладывали в его развитие свои силы, знания и умения, которые посвятили городу у моря свою жизнь.
Сегодня Владивосток - важнейший транспортный, промышленный, научный, культурный, образовательный и торгово-финансовый центр Дальнего Востока.
С каждым годом он преображается, благоустраивается, становится комфортнее для жизни людей.
Существенным импульсом для развития города является проведение в сентябре этого года саммита АТЭС - 2012 на острове Русском.
Решение Президента Российской Федерации о проведении здесь саммита АТЭС обусловлено не только ролью Дальнего Востока как географически контактной зоной со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, но и предполагает через реализацию инфраструктурных проектов по подготовке к форуму придать дополнительный импульс к развитию дальневосточных территорий и расширению их сотрудничества со странами АТР.
В связи с подготовкой саммита АТЭС практически весь Приморский край стал точкой роста для экономики Дальнего Востока. А самое главное – все построенные объекты останутся служить людям. Дороги, мосты, аэропорт, коммунальная инфраструктура, современнейшие корпуса федерального университета позволят сделать Владивосток визитной карточкой России.
Желаю всем владивостокцам добра и здоровья, счастья и благополучия!
Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, радостью и уверенностью в завтрашнем дне! Успехов вам в добрых делах на благо родного города и во имя Отечества!
Виктор Ишаев, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе.Газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.
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