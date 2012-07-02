Виктор Ишаев пожелал Владивостоку уверенности в завтрашнем дне

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля, ZRPRESS. Виктор Ишаев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента РФ в ДФО, поздравил Владивосток с Днем города.



Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с днем рождения Владивостока, красивого города с замечательными жителями.

Мы должны благодарить все поколения владивостокцев, которые год за годом строили этот город, вкладывали в его развитие свои силы, знания и умения, которые посвятили городу у моря свою жизнь.

Сегодня Владивосток - важнейший транспортный, промышленный, научный, культурный, образовательный и торгово-финансовый центр Дальнего Востока.

С каждым годом он преображается, благоустраивается, становится комфортнее для жизни людей.

Существенным импульсом для развития города является проведение в сентябре этого года саммита АТЭС - 2012 на острове Русском.

Решение Президента Российской Федерации о проведении здесь саммита АТЭС обусловлено не только ролью Дальнего Востока как географически контактной зоной со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, но и предполагает через реализацию инфраструктурных проектов по подготовке к форуму придать дополнительный импульс к развитию дальневосточных территорий и расширению их сотрудничества со странами АТР.

В связи с подготовкой саммита АТЭС практически весь Приморский край стал точкой роста для экономики Дальнего Востока. А самое главное – все построенные объекты останутся служить людям. Дороги, мосты, аэропорт, коммунальная инфраструктура, современнейшие корпуса федерального университета позволят сделать Владивосток визитной карточкой России.

Желаю всем владивостокцам добра и здоровья, счастья и благополучия!

Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, радостью и уверенностью в завтрашнем дне! Успехов вам в добрых делах на благо родного города и во имя Отечества!

Виктор Ишаев, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе.