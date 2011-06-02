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Новые автобусы получат две школы Владивостока
Новые школьные автобусы, отвечающие всем государственным стандартам, в этом году получат еще два образовательных учреждения Владивостока: "Лицей-интернат "Буревестник" в Сад-городе и школа №8, расположенная на улице Щитовой. Это уже знакомые желтые автобусы ПАЗ 32053-70 для перевозки детей.
Они рассчитаны на 22 посадочных места, детские пассажирские сиденья оборудованы ремнями безопасности. В салоне автобуса установлен стеллаж для багажа, предусмотрены места для двух кресел-колясок детей-инвалидов. Для безопасности школьников автобус оборудован устройством ограничения скорости, внутренним и внешним громкоговорящим устройством. Есть в них и "умное" устройство, которое не даст автобусу сдвинуться с места, если его двери открыты.
Парк школьных автобусов начали обновлять по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва с 2008 года. Тогда за счет средств городского бюджета были куплены новые автобусы для школы №37, расположенной на улице 4-ой Восточной, и для школы №5 на острове Русском. С 2010 года в новых теплых и уютных автобусах на уроки стали приезжать и учащиеся 72-й школы на Емаре и 55-й школы на Снеговой. В поселке Трудовом ребят в школу №70 также доставляет автобус. Школьный транспорт был приобретен и для Лицея №41.
Мэр Игорь Пушкарёв подчеркнул, что два новых автобуса - не последние приобретения, парк школьного транспорта будет пополняться и в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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