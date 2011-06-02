www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Новые автобусы получат две школы Владивостока

02 Июня 2011, 15:04 | Владивосток

Новые школьные автобусы, отвечающие всем государственным стандартам, в этом году получат еще два образовательных учреждения Владивостока: "Лицей-интернат "Буревестник" в Сад-городе и школа №8, расположенная на улице Щитовой. Это уже знакомые желтые автобусы ПАЗ 32053-70 для перевозки детей.

Они рассчитаны на 22 посадочных места, детские пассажирские сиденья оборудованы ремнями безопасности. В салоне автобуса установлен стеллаж для багажа, предусмотрены места для двух кресел-колясок детей-инвалидов. Для безопасности школьников автобус оборудован устройством ограничения скорости, внутренним и внешним громкоговорящим устройством. Есть в них и "умное" устройство, которое не даст автобусу сдвинуться с места, если его двери открыты.

Парк школьных автобусов начали обновлять по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва с 2008 года. Тогда за счет средств городского бюджета были куплены новые автобусы для школы №37, расположенной на улице 4-ой Восточной, и для школы №5 на острове Русском. С 2010 года в новых теплых и уютных автобусах на уроки стали приезжать и учащиеся 72-й школы на Емаре и 55-й школы на Снеговой. В поселке Трудовом ребят в школу №70 также доставляет автобус. Школьный транспорт был приобретен и для Лицея №41.

Мэр Игорь Пушкарёв подчеркнул, что два новых автобуса - не последние приобретения, парк школьного транспорта будет пополняться и в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Автор: Сергей Кузьмин
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru