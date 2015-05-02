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Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" стартует во Владивостоке 5 мая

02 Мая 2015, 16:52 | Владивосток

Уже ставшая традиционной патриотическая акция «Георгиевская ленточка» пройдёт во Владивостоке в преддверии 9 Мая. В год 70-летия Великой Победы 70 000 георгиевских лент раздадут жителям Владивостока. В рамках акции с 5 по 9 мая с 11 до 19 часов в семи крупных торговых центрах города будут организованы точки по раздаче символических георгиевских лент.

Георгиевскую ленту можно будет получить в торговых центрах: «Кловер Хаус» (ул. Семёновская, 15), «Черёмушки» (ул. Черёмуховая, 15), «Алеутский» (ул. Алеутская, 27), «В-лазер» (Океанский проспект, 52а), «5+» (ул. Некрасовская, 76), «Максим» (пр-кт 100 лет Владивостоку 57-г), «Россиянка» (ул. Русская, 87-а).

Также в торговых центрах будут установлены специальные урны, куда каждый житель Владивостока сможет внести пожертвования для ветеранов Великой Отечественной войны. Собранные средства будут переведены на расчётный счет городского совета ветеранов для оказания помощи нуждающимся ветеранам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: май  георгиевская ленточка  день победы 



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Комментарии

  • РњРёС…Р° РЎР»РµСЃР°СЂРµРІ16:04, 05.05.2015#

    А почему газета скрывает данные, сколько средств из бюджета было потрачено на эту акцию? Какова стоимость георгиевских лент, сколько стоит ее доставка во Владивосток, и как оплачиваются услуги распространителей? Почему эти деньги не направлены ветеранам, а на них организуется сбор милостыни? И вообще, как ветераны относятся к тому, что в войну таких лент удостаивались только гвардейцы за боевые заслуги, а сегодня их раздают на халяву кому попало? Да так "удачно", что за рубежом отношение к Георгиевской ленте стало таким же, как к фашистской свастике.

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