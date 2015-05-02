Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" стартует во Владивостоке 5 мая

Уже ставшая традиционной патриотическая акция «Георгиевская ленточка» пройдёт во Владивостоке в преддверии 9 Мая. В год 70-летия Великой Победы 70 000 георгиевских лент раздадут жителям Владивостока. В рамках акции с 5 по 9 мая с 11 до 19 часов в семи крупных торговых центрах города будут организованы точки по раздаче символических георгиевских лент.

Георгиевскую ленту можно будет получить в торговых центрах: «Кловер Хаус» (ул. Семёновская, 15), «Черёмушки» (ул. Черёмуховая, 15), «Алеутский» (ул. Алеутская, 27), «В-лазер» (Океанский проспект, 52а), «5+» (ул. Некрасовская, 76), «Максим» (пр-кт 100 лет Владивостоку 57-г), «Россиянка» (ул. Русская, 87-а).

Также в торговых центрах будут установлены специальные урны, куда каждый житель Владивостока сможет внести пожертвования для ветеранов Великой Отечественной войны. Собранные средства будут переведены на расчётный счет городского совета ветеранов для оказания помощи нуждающимся ветеранам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.