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Во Владивостоке Митрополит Вениамин освятил пасхальную продукцию
30 апреля 2013 года на территории ОАО «Владхлеб» состоялся чин освящения митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином сырья, производственных линий и помещений, где изготавливается пасхальная продукция компании, а также уже готовых куличей, пасок и пасхальных кексов.
Владыка Вениамин совершил чин освящения и обратился с краткой проповедью к присутствующим:
«Вера в воскресшего Христа – это великая всепобеждающая духовная сила. Миллионы людей, по слову апостолов, уверовали в Воскресение Спасителя. Дорогие мои, будем и мы, как наши предки, крепко стоять в вере Православной и беречь в своих сердцах Пасхальную радость о вечной жизни. Ответим нашему Творцу и Спасителю любовью на Его жертвенную Любовь. Мы всё больше с тревогой замечаем, как мрак современной глобализации заполняет человеческие умы и сердца, парализует нашу волю к добру и милосердию, к светлым духовным идеалам. Покаемся же, братья и сестры, и сплотим наши ряды, станем с воскресшим Христом против глобальной демонической силы. Не дадим места царству дьявола на нашей Богом созданной планете. Постоим за дом Пресвятой Богородицы, за Русь Святую! Без Пасхи, без Светлого Воскресения Христова человеческая жизнь была бы печальной и бесцельной… Желаю, чтобы в дни празднования Пасхи ваши души наполнились радостью вечной жизни с Богом, Который есть Любовь и Добро. А это возможно, только если мы с вами посвятим свою жизнь христианским добродетелям!»
Традиции освящения пасхальной продукции на предприятии «Владхлеб» уже более десяти лет.
В 2002 году лучшие сотрудники предприятия впервые посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области с обучающей поездкой. С тех пор на предприятии выпускается кекс «Дивеевский», приготовленный по старинному монастырскому рецепту и расписанный вручную.
Любовь Степаненко, консультант директора по производству:
«Ежегодно делегация компании посещает Дивеевский монастырь, где расположен источник святого Серафима Саровского, и привозит святую воду для приготовления пасхальной продукции. Покупая пасхальную продукцию, помните, кулич - это символ, вместе с ним мы вкушаем праздник. Это и материальная пища, и духовная».
В этом году компания «Владхлеб» приготовила для жителей города и края более 25 видов пасхальных изделий, среди которых традиционные творожные пасхи, куличи и эксклюзивные кексы Дивеевские.
Олеся Кузнецова, начальник производственной лаборатории ОАО «Владхлеб»:
«Подготовку к производству пасхальной продукции мы начинаем задолго до светлого праздника. Выбираем муку с высокими хлебопекарными свойствами, тщательно подходим к отбору остальных ингредиентов. Чтобы выпечь пасхальную продукцию в сжатые сроки, нужно, чтобы в производстве все шло стабильно. Помимо проверки сырья, мы также тщательно контролируем весь технологический процесс: от замеса до выпечки и конечной упаковки. Так что вся продукция компании проходит 100% отбор по качеству».
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Комментарии
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Псевдоним16:41, 03.05.2013#
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Натрес микробов со своей метелки и бородищи, куда только санитарные врачи смотрят))))