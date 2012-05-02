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Во Владивостоке изменится система учета мигрантов
Новую систему контроля въезда и выезда мигрантов в Россию применят в Сочи, Казани и Владивостоке. Об этом заявил глава Федеральной миграционной службы Константин РОМОДАНОВСКИЙ, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам Константина Ромодановского, система четкого контроля мигрантов на въезде и выезде из страны должна заработать в нашей стране в течение ближайших лет. Данную систему уже экспериментально проверили в московском авиаузле. Теперь ее планируется внедрить в Сочи, Казани, Владивостоке, затем и по всей стране, на что понадобится один-два года. Теперь, если мигрант дважды нарушит время пребывания в России, ему увеличат срок закрытия въезда в нашу страну. Этот срок планируется увеличить с трех до пяти лет, а при злостном нарушении - по решению суда - и до десяти лет. «В целом, поддержана идея об увеличении срока с 3 до 5 лет закрытия въезда», - сказал он. Глава миграционной службы также пообещал «прекратить безнаказанное нарушение срока временного пребывания в РФ более 3 месяцев».
Накануне Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел заседание Совета Безопасности РФ, посвященное вопросам миграционной политики. «Борьба с незаконной миграцией в России должна быть существенно более решительной», - сказал он.
Вопросы неконтролируемой миграции остро стоят в Приморском крае, о чем не раз писал «ЗР». Проблема заключается в разрешительном праве въезда в РФ из стран СНГ, не требующем приглашения. Это право сводит на нет практику применения квот на рабочую силу, приводит к незаконной занятости мигрантов и, как следствие, ущемлению их прав, даже если оставить в стороне другие социальные и культурные проблемы как самих иностранных рабочих, так и жителей края.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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