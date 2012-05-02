ДВФУ будет готовить кадры для новой экономики

Председатель правительства РФ Владимир ПУТИН на встрече с губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ заметил, что Дальневосточный федеральный университет «должен стать интеллектуальным центром, который бы обеспечивал подготовку высококвалифицированных кадров не только для традиционных отраслей, но и для новой экономики».

Губернатору интересы вуза, по понятным причинам, не посторонние, поэтому Владимир Миклушевский заверил премьера, что и сам видит миссию вуза быть одной из точек роста будущего развития региона. Например, научные кадры университета подключены к работе (вместе с ДВО РАН) над программой социально-экономического развития края на ближайшие пять лет.

Во время встречи также обсуждался ход реализации в Приморье проектов в области автомобилестроения, нефтехимии, выполнение программ по развитию образования и здравоохранения. Губернатор рассказал о новом современном микрорайоне, который строится в бухте Патрокл. Отметив, что наравне со строительством жилья край будет серьезно заниматься решением проблемы ветхого жилья. Во время рабочей поездки в Казань прошла встреча губернатора края с президентом республики Татарстан Рустамом МИННИХАНОВЫМ. Стороны обсудили возможности сотрудничества и уже договорились, что с 31 мая по 2 июня в Казани пройдут Дни Приморской культуры. Во Владивостоке на 30 июня намечено проведение федерального Сабантуя-2012.

«Золотой Рог».