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ДВФУ будет готовить кадры для новой экономики
Председатель правительства РФ Владимир ПУТИН на встрече с губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ заметил, что Дальневосточный федеральный университет «должен стать интеллектуальным центром, который бы обеспечивал подготовку высококвалифицированных кадров не только для традиционных отраслей, но и для новой экономики».
Губернатору интересы вуза, по понятным причинам, не посторонние, поэтому Владимир Миклушевский заверил премьера, что и сам видит миссию вуза быть одной из точек роста будущего развития региона. Например, научные кадры университета подключены к работе (вместе с ДВО РАН) над программой социально-экономического развития края на ближайшие пять лет.
Во время встречи также обсуждался ход реализации в Приморье проектов в области автомобилестроения, нефтехимии, выполнение программ по развитию образования и здравоохранения. Губернатор рассказал о новом современном микрорайоне, который строится в бухте Патрокл. Отметив, что наравне со строительством жилья край будет серьезно заниматься решением проблемы ветхого жилья. Во время рабочей поездки в Казань прошла встреча губернатора края с президентом республики Татарстан Рустамом МИННИХАНОВЫМ. Стороны обсудили возможности сотрудничества и уже договорились, что с 31 мая по 2 июня в Казани пройдут Дни Приморской культуры. Во Владивостоке на 30 июня намечено проведение федерального Сабантуя-2012.
«Золотой Рог».
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