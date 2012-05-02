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Испытания катамаранов для саммита во Владивостоке начнутся летом
Строительство трех катамаранов - два будут построены из высокопрочного композитного материала и один в корпусе из алюминиевого сплава – продолжается на заводе ОАО «Восточная верфь». По словам генерального директор завода Игоря МИРОШНИЧЕНКО, работы могут быть завершены уже в мае. В июне начнутся испытания судов на воде, и уже в июле они будут сданы в эксплуатацию.
Об этом было доложено врио первого вице-губернатора Сергею СИДОРОВУ, побывавшему на предприятии, где он ознакомился с ходом строительства пассажирских катамаранов для саммита АТЭС. Предполагается, что после завершения саммита АТЭС катамараны будут работать на линиях морских пассажирских перевозок на значимых для приморцев направлениях.
Проект по строительству катамаранов разработан приморской компанией «Пасифико Марин». Применение композитных материалов делает суда экономически выгодными и пригодными для использования в сложных погодных условиях. При строительстве специалисты разрабатывали и внедряли новые технологи, которые позволили существенно сократить сроки. Напомним, пассажирские суда катамаранного типа рассчитаны на 223 посадочных места каждый. Эксплуатационная скорость - 25 узлов.
Также Сергею Сидорову представили ряд инвестиционных проектов, которые уже в ближайшее время могут реализовываться. Например, проект «Восточная Венеция» направлен на развитие туристического потенциала края. Он представляет собой «плавучую» зону отдыха с рестораном-платформой и многим другим.
Кирилл АЛЕКСЕЕВ, «Золотой Рог».
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