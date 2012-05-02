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Всемирная выставка «ЭКСПО-2012» открывается в Республике Корея
100 стран, в их числе и Россия, 8 международных организаций и 8 миллионов гостей, огромный выставочный зал, площадью 250 тысяч квадратных метров и сотни экспонатов, информационных стендов, посвященных единой теме – «Живой океан и прибрежная зона: разнообразие ресурсов и их рациональное использование». Это всемирная выставка «ЭКСПО-2012», которая 12 мая открывается в Республике Корея.
ЭКСПО пройдет в городе Ёсу, что расположен в 450 км к югу от Сеула. Добраться до небольшого городка на побережье, с численностью 250 тыс. человек, можно скоростным поездом из столицы.
Океан был выбран темой выставки в этом году неслучайно. Мировые воды играют, пожалуй, самую важную роль в жизни человечества и всех существ на планете. «Мировой Океан воистину - колыбель жизни на Земле, - подчеркивают организаторы. - Вода покрывает 72% поверхности планеты. Ежегодно океан дает порядка 100 млн. тонн различных биоресурсов и обеспечивает 30% мировой добычи энергоресурсов. Он невероятно богат своими причудливыми обитателями, растениями и микроорганизмами. Но, несмотря на то, что мы живем бок о бок с этой могущественной стихией, человечеству об океане известно меньше, чем о поверхности луны».
По мнению организаторов ЭКСПО, для человечества настала пора расширять свои познания о мировом океане, так как от его состояния зависит качество жизни на суше, а его сохранение является залогом устойчивого развития населения Земли. Участники выставки ЭКСПО-2012 будут делиться своим опытом исследования мировых вод, проектами, идеями, направленными на сохранение и защиту Мирового океана.
Площадь российского павильона на выставке ЭКСПО-2012 - 950 кв. метров. Ожидается, что его посетят не менее 400 тысяч человек. В формировании российской экспозиции принимали участие научные и государственные учреждения, музеи, Минпромторг, Минтранспорта, Минприроды, Министерство образования и науки и другие учреждения. Кстати, на прошлой неделе из Владивостока в Ёсу отправился парусник «Надежда», который бросит якорь у причала выставки и станет продолжением российской экспозиции.
Примечательно, что логотипом российской экспозиции стал состоящий из воды куб, а талисманом - маленький белый медвежонок. По словам организаторов, логотип своей формой призван напоминать о том, что куб – это единица измерения объема драгоценных водных ресурсов.
Российская экспозиция будет разделена на несколько тематических блоков, связанных с исследованием, познанием, освоением ресурсов Мирового океана, гармоничным взаимодействием человека и океана. Девиз России на ЭКСПО-2012 «Океан и Человек – Путь от прошлого к будущему». Посетители павильона нашей страны смогут узнать больше об истории отечественного мореплавания. «Будут раскрыты такие вопросы, как морской транспорт, энергетика, в том числе альтернативная, экологическая ответственность, биоресурсы, региональное развитие, культурное наследие», – рассказала пресс-секретарь российской экспозиции на ЭКСПО-2012 Анастасия УРНОВА.
Особый акцент Россия сделает на арктической зоне. «Произошедшие за последние годы сокращение ледового покрова Северного Ледовитого океана, – подчеркивают создатели российской экспозиции, – делает более доступными еще нетронутые кладовые Арктики, в первую очередь ее углеводородные ресурсы. В России накоплен огромный опыт освоения ресурсов Северного Ледовитого океана, что и будет отражено в экспозиции с помощью демонстрации истории изучения океана, достижений в Области исследования Арктики различными научно-исследовательскими экспедициями». Россия представит экспозицию по истории освоения Арктики: судомодели, приборы, карты».
Гости российской экспозиции смогут совершить виртуальное путешествие по Северному морскому пути (для этого создан макет ледокола с встроенными вместо окон экранами). Во время «плавания» на этом ледоколе посетители увидят северное сияние, узнают о результатах работы глубоководного аппарата «Мир». В российском павильоне зрителям покажут влияние океана на культурную, интеллектуальную жизнь человека.
Досье "ЗР"
История ЭКСПО уходит в XIX век. Изначально основной акцент Всемирной выставки делался на достижениях отдельных стран. В 1851 г. в Лондоне 40 государств демонстрировали свои достижения в промышленной сфере. На выставке в Париже в 1867 г. посетитель мог увидеть архитектурные произведения искусства всего мира: от русской избы и египетского караван-сарая до американского ранчо и восстановленных катакомб Рима. Начиная с 70-х годов, лейтмотивом экспозиций ЭКСПО стал поиск совместных решений возникающих перед людьми мировых проблем, таких, как ухудшение экологии, урбанизация, глобальное потепление. Россия участвует во Всемирной выставке с самого начала. Однако за полтора века на территории нашей страны ЭКСПО ни разу не проходила.
23 ноября 2011 года в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития в Париже состоялась презентация столицы Урала - Екатеринбурга, в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020. Тема - «Глобальный разум. Человечество в едином диалоге». На это право также претендуют такие города, как Сан-Паулу (Бразилия), Дубай (ОАЭ), Измир (Турция), Аюттхая (Таиланд). Кто победит в этом конкурсе, станет известно только в начале 2013 года.
По материалам Мediacratia.ru.
«Золотой Рог».
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