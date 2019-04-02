В Покровском парке во Владивостоке грядет тотальная вырубка деревьев

Жители города не в первый раз возмущаются тем, что вроде

бы вырезаются здоровые деревья и обрезка ведется невероятно жестко

Специалисты городского предприятия «Содержание городских территорий» приступили к обрезке здоровых деревьев и сносу мертвых и умирающих еще в начале января, и к настоящему времени планово прошли по многим из улиц, где требовалось выполнить эти работы.

Горожане не в первый возмущаются тем, что вроде бы вырезаются здоровые деревья и обрезка ведется невероятно жестко. По сути, улицы оказываются украшенными высокими пнями, и даже не верится, что они смогут ожить и сформировать новую крону. Такие претензии высказаны по этой работе в отношении Спортивной набережной, по улице Хабаровской. Однако летом прошлого года газета «Золотой Рог» уже отмечала, что по улице Хабаровской действительно стояло много сухостойных деревьев.

Если хорошо приглядеться, то на общественных территориях города можно заметить довольно много неухоженных и опасных деревьев. Даже в Покровском парке есть эта проблема. Кстати, некоторые обратили внимание на ленточки на некоторых деревьях на этой территории. Оказывается, она готовится к санитарной чистке, которая по решению администрации Владивостока будет проведена уже в этом году.

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