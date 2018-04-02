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Экс-глава Владивостока поддержал смелую инициативу директора музея имени Арсеньева
Игорь Пушкарев написал на своей странице в соцсети: «Я максимально поддерживаю инициативу Виктора Шалая»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, находящийся ныне в столичном СИЗО, в посте на своих страницах в социальных сетях высказал свое мнение об инициативе директора приморского музея им. Арсеньева Виктора Шалая о включении Владивостокской крепости в список исторического наследия ЮНЕСКО:
«Я максимально поддерживаю инициативу Виктора Шалая по включению объектов Владивостокской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И для меня даже странно, что по этому поводу ещё никто публично не высказался и не поддержал идею, хотя, возможно, я что-то упустил.
Во-первых, это позволит сохранить шедевр русского военного инженерного искусства и самую большую в мире морскую крепость в надлежащем виде для наших потомков, а во-вторых, это хорошая возможность открыть её современникам и всему миру. И, конечно, этот факт кратно скажется на привлекательности Владивостока для туристов.
У меня есть друзья - семья искушённых туристов. Будучи коренными москвичами, всем своим семейством они объехали почти весь мир. Однажды их выбор пал на Японию, в которой они ещё не бывали. Я уговорил их заехать и к нам во Владивосток (кроме главы семьи, в нашем городе никому бывать не приходилось).
На обратном пути из Японии я встретил их во Владивостоке. Конечно, они были под большим впечатлением от страны восходящего солнца. Замечу, что к поездкам они готовятся основательно: заранее продумывают маршруты, заказывают гидов и пр. Я решил тоже со всей серьёзностью подойти к их знакомству с Владивостоком. Составил план, нашёл профессионалов, которые интересно и увлекательно рассказывают о городе, его истории и в том числе о Владивостокской крепости. И отправил своих гостей в тур :) (Сам был занят на работе и не смог быть с ними). Их путешествие по Приморью пришлось на лето, поэтому им удалось и искупаться в нашем море, и посетить некоторые острова, и побывать в жемчужине Приморского края - на юге Хасанского района.
Потом мы, конечно же, встретились, и я с интересом выслушал их мнения о Владивостоке. На вопрос, какое ваше самое яркое впечатление, ответ был единогласный - крепость! Здесь, конечно, большая благодарность нашим гидам (которых мы, кстати, нашли через интернет и по отзывам). Я говорю: ну, а вообще, в путешествии Япония - Владивосток, что больше всего вспоминать будете? – Крепость - услышал я.
Тогда я списал это на вежливость и желание сделать мне приятное, сказав добрые слова о Владивостоке. Но по прошествии лет, обсуждая наши странствия и поездки, я вновь и вновь слышал от них особенно эмоциональные впечатления о нашей крепости. И ведь это мнение, можно сказать, гурманов и экспертов путешествий. Вот такой пример.
Япония - супер-страна, которая, казалось, должна затмить собой всё... но, наверное, не нашу Владивостокскую крепость.
Много нужно сделать, чтобы сохранить и раскрыть для туристов этот уникальный объект. Мы в свое время начали эту работу. Приняли крепость в муниципальную собственность, провели инвентаризацию, а для популяризации Владивостокской крепости организовали фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость». По моей информации он уже два лета подряд с успехом проходит на острове Русском.
Если крепость окажется в списке памятников ЮНЕСКО, это очень поможет её финансированию и инвестициям. Поэтому идею Виктора Шалая категорически поддерживаю, её обязательно нужно продвигать».
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