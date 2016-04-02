www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

Из Набережной ДВФУ сделают Ресторанную улицу

02 Апреля 2016, 10:16 | Владивосток

Ресторанная улица появится на Набережной Дальневосточного федерального университета в День путешественника, который пройдет в рамках второго Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог». На грандиозном кулинарном фестивале приморцам представят кухни всех народов мира.

Посетить ресторанную улицу на набережной университета жители и гости города смогут с 20 по 22 мая.

«Она задумана как некий мобильный фуд-корт, где рестораторы смогут продемонстрировать свое мастерство, а жители и гости края – отведать кулинарные изыски, принять участие в мастер-классе или увидеть гастрономическое шоу», – рассказали организаторы.

Оператором мероприятия в этом году выступает Приморская торгово-промышленная палата. Она обещает насыщенную и очень разнообразную программу как международной выставки PITE, так и Дня путешественника в рамках второго ТТФ. Деловая программа форума, по мнению вице-губернатора Сергея Нехаева, станет площадкой, на которой другие регионы Дальнего Востока смогут презентовать свои туристические возможности.

По мнению губернатора Владимира Миклушевского, проведение форума в Приморье позволяет не только наиболее полно показать возможности края, но и наметить перспективы развития туристической отрасли в Дальневосточном регионе.

«Приморье сегодня активно участвует во всех процессах АТР. У нас реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе и в туристической отрасли. Чтобы наиболее полно показать возможности края, мы вышли за рамки традиционной Тихоокеанской международной туристской выставки PITE. В этом году форум становится общероссийским, на открытие приедет глава Ростуризма Олег Сафонов. Я рад, что мы сумели убедить коллег из федерального центра в значимости для края и всей страны проведения такого мероприятия. На Тихоокеанском туристском форуме будут обсуждаться перспективы развития этой сферы в регионе», – обозначил глава Приморья.

Напомним, Второй Тихоокеанский туристский форум, который пройдет в Приморье 20-22 мая 2016 года, приобрел всероссийский статус. В рамках форума пройдет традиционная Тихоокеанская международная туристская выставка PITE – на этот раз она станет юбилейной, 20-ой. Деловая программа Второго ТТФ будет включать круглые столы, обучающий семинар для специалистов сферы туризма, а также межрегиональное совещание «Перспективы развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов».

Развлекательная программа «День путешественника», которую смогут увидеть все жители и гости Приморского края, пройдет на острове Русский. Она, как обещают организаторы, будет еще более насыщенной, чем в прошлом году.

Напомним, впервые Тихоокеанский туристский форум прошел в Приморье с 21 по 23 мая 2015 года. На выставке PITE свои турпродукты представили тогда около 300 компаний, мероприятия форума собрали более 30 тысяч зрителей и участников.

Фото Андрея САВИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: форум  ресторан  общепит  туризм  выставка  еда  кулинария  pite 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним11:05, 02.04.2016#

    Там бы поставили хоть один нормальный стационарный туалет, а не эти несчастные синие будочки, которые без году неделя появляются.

  • Псевдоним10:47, 04.04.2016#

    На Шаморе уже сделали,

  • Псевдоним12:22, 04.04.2016#

    Были на выходных. Так там даже синеньких кабинок нет

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru