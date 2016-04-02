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Из Набережной ДВФУ сделают Ресторанную улицу
Ресторанная улица появится на Набережной Дальневосточного федерального университета в День путешественника, который пройдет в рамках второго Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог». На грандиозном кулинарном фестивале приморцам представят кухни всех народов мира.
Посетить ресторанную улицу на набережной университета жители и гости города смогут с 20 по 22 мая.
«Она задумана как некий мобильный фуд-корт, где рестораторы смогут продемонстрировать свое мастерство, а жители и гости края – отведать кулинарные изыски, принять участие в мастер-классе или увидеть гастрономическое шоу», – рассказали организаторы.
Оператором мероприятия в этом году выступает Приморская торгово-промышленная палата. Она обещает насыщенную и очень разнообразную программу как международной выставки PITE, так и Дня путешественника в рамках второго ТТФ. Деловая программа форума, по мнению вице-губернатора Сергея Нехаева, станет площадкой, на которой другие регионы Дальнего Востока смогут презентовать свои туристические возможности.
По мнению губернатора Владимира Миклушевского, проведение форума в Приморье позволяет не только наиболее полно показать возможности края, но и наметить перспективы развития туристической отрасли в Дальневосточном регионе.
«Приморье сегодня активно участвует во всех процессах АТР. У нас реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе и в туристической отрасли. Чтобы наиболее полно показать возможности края, мы вышли за рамки традиционной Тихоокеанской международной туристской выставки PITE. В этом году форум становится общероссийским, на открытие приедет глава Ростуризма Олег Сафонов. Я рад, что мы сумели убедить коллег из федерального центра в значимости для края и всей страны проведения такого мероприятия. На Тихоокеанском туристском форуме будут обсуждаться перспективы развития этой сферы в регионе», – обозначил глава Приморья.
Напомним, Второй Тихоокеанский туристский форум, который пройдет в Приморье 20-22 мая 2016 года, приобрел всероссийский статус. В рамках форума пройдет традиционная Тихоокеанская международная туристская выставка PITE – на этот раз она станет юбилейной, 20-ой. Деловая программа Второго ТТФ будет включать круглые столы, обучающий семинар для специалистов сферы туризма, а также межрегиональное совещание «Перспективы развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов».
Развлекательная программа «День путешественника», которую смогут увидеть все жители и гости Приморского края, пройдет на острове Русский. Она, как обещают организаторы, будет еще более насыщенной, чем в прошлом году.
Напомним, впервые Тихоокеанский туристский форум прошел в Приморье с 21 по 23 мая 2015 года. На выставке PITE свои турпродукты представили тогда около 300 компаний, мероприятия форума собрали более 30 тысяч зрителей и участников.
Фото Андрея САВИНА.
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