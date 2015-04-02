Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МЧС предупреждает: ближайшей ночью Владивосток накроет мощная стихия
Единая дежурная диспетчерская служба и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета, сегодня вечером во Владивостоке начнется дождь, который в ночь на пятницу, 3 апреля, перейдет в первый в нынешнем году обильный ливень. Эти неблагоприятные погодные условия вызовет циклон, приближающийся к Владивостоку со стороны Желтого моря, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.
Осадки будут сопровождаться усилением ветра до 10-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром 3 апреля составит около нуля градусов.
В этой связи городским службам жизнеобеспечения, а также руководителям предприятий всех видов собственности рекомендуется быть в состоянии готовности к ликвидации последствий, вызванных ожидающимся ливнем. Автомобилисты Владивостока предупреждаются о возможных гололедных явлениях на дорогах утром 3 апреля. Поэтому в ходе движения следует соблюдать дополнительную осторожность.
Прекращение осадков ожидается во Владивостоке в середине дня пятницы, 3 апреля.
Новости тематики
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о нынешнем ВЭФ
- Приятная и долгожданная новость пришла с полей Восточного экономического форума
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке появится новый супермост
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Братание Владивостока и Салоников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"