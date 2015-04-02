МЧС предупреждает: ближайшей ночью Владивосток накроет мощная стихия

Единая дежурная диспетчерская служба и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета, сегодня вечером во Владивостоке начнется дождь, который в ночь на пятницу, 3 апреля, перейдет в первый в нынешнем году обильный ливень. Эти неблагоприятные погодные условия вызовет циклон, приближающийся к Владивостоку со стороны Желтого моря, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.



Осадки будут сопровождаться усилением ветра до 10-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром 3 апреля составит около нуля градусов.



В этой связи городским службам жизнеобеспечения, а также руководителям предприятий всех видов собственности рекомендуется быть в состоянии готовности к ликвидации последствий, вызванных ожидающимся ливнем. Автомобилисты Владивостока предупреждаются о возможных гололедных явлениях на дорогах утром 3 апреля. Поэтому в ходе движения следует соблюдать дополнительную осторожность.



Прекращение осадков ожидается во Владивостоке в середине дня пятницы, 3 апреля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.