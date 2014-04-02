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Владивосток после зимы будут чистить два месяца
С 7 апреля по 31 мая во Владивостоке пройдет традиционный двухмесячник по уборке и благоустройству городских территорий. А 26 апреля жителей краевого центра приглашают поучаствовать в общегородском субботнике.
Традиционно участие в весенней уборке примут сотрудники дорожных служб, управляющих компаний, компаний, специализирующихся на вывозе мусора, а также транспортных предприятий, учреждений образования, здравоохранения и культуры.
Транспортные компании приведут в надлежащее состояние свои автобусы, ОАО «Электротранспорт» покрасит трамваи и опоры контактной сети, а МУПВ «ВПЭС» очистит фонарные столбы от рекламных объявлений и надписей и обеспечит уборку трансформаторных подстанций, бойлерных и котельных.
Стоит отметить, что навести порядок на своих территориях обязаны и предприятия торговли, общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражные кооперативы, владельцы частного жилого фонда, а также предприятия всех форм собственности.
Благоустройство придомовых территорий: завоз земли и саженцев для озеленения и разбивки клумб, установка урн и скамеек у подъездов многоквартирных домов, удаление надписей и рекламных объявлений на фасадах домов – обязанность управляющих компаний. Ежегодно жители многоквартирных домов принимают активное участие в благоустройстве своих дворовых территорий, а уборочный и посадочный материалы на основе заявки жильцов обеспечивает управляющая домом организация.
В настоящее время разрабатывается схема приема отходов на полигон по переработке ТБО в районе ключа Безымянного и на мусоросжигательный завод МУПВ «Спецзавод №1» в период проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке.
Традиция проводить общегородские субботники и наводить чистоту по всему городу существует уже долгие десятилетия. В этом году жителей Владивостока также приглашают проявить активность и принять участие в санитарной очистке города, к примеру привести в порядок и озеленить свой двор.
Кстати, в прошлом году во Владивостоке на субботник вышло около 70 тысяч горожан. Взрослые обустраивали придомовые территории, а дети трудились возле школ и детских садов. Высадка деревьев, кустарников и цветов, уборка мусора и прошлогодней листвы - вот далеко не полный список дел, которыми занимались горожане. Естественно, в назначенный день и час глава города Игорь ПУШКАРЕВ и сам «взялся за лопату». По словам мэра, субботник - замечательная акция. После него в городе очень чисто. Приятно взглянуть. А еще приятнее осознавать, что в этом есть и твоя заслуга.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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