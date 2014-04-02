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Во Владивостоке бывший мясохолодильник превратится в офисный центр

02 Апреля 2014, 08:00 | Владивосток

Во Владивостоке осталось совсем немного исторических зданий промышленного назначения, построенных еще в царское время. Одно из них - это бывший мясохолодильник вблизи железнодорожного вокзала в самом центре Владивостока по адресу Трудовой переулок, 20, построенный в 1909-1909 гг. и бывший с начала эксплуатации в собственности русско-американской компании Union.

В дальнейшем этот объект был национализирован и с 30-х, сохраняя специализацию, использовался как склад провианта ТОФ. К началу 90-х он потерял для флота значение и был заброшен, постепенно приходя в упадок.

Притом что здание находится в центре города, оно простояло без пользы более двух десятков лет. Предложения по превращению его в центр общественного значения, оставались на уровне разговоров. Практических действий не было. За исключением небольшого частного случая, когда здание использовалось для проведения бьеннале в 2011 году.

В настоящее время состояние здания критическое, что и определило то обстоятельство, что оно было передано в частные руки с обязательствами по реставрации, поскольку оно является памятником истории и архитектуры, и требованиями сохранить его облик.

Как стало известно «Золотому Рогу», в настоящее время ведутся проектные работы, а на самом здании появились рабочие, занимающиеся подготовкой его к реставрации. Вести ее будет известная приморская компания ООО «РСК «КФК».

Предполагается, что после серьезной реконструкции, которая предполагает, укрепление фундамента, внутреннюю перепланировку, устройство мансардного этажа и оконных проемов в пока глухой стене здания, «смотрящей» в сторону бухты Золотой Рог, оно обретет новую специализацию: из хранилища под мясо превратится в современный офисный центр. При этом оно сохранит наиболее примечательные особенности изначального проекта. В частности, на восточном фасаде сохранится лепная голова быка, которая до сих пор указывает на бывший профиль объекта.

Предполагается, что если экспертиза проекта окажется без претензий, то уже через месяц строители смогут приступить к реставрационным работам.

Виктор КУДИНОВ.   Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: недвижимость  реконструкция 



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