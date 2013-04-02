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Владивостокский трамвай возвращается со скрипом
С февраля во Владивостоке начались работы по восстановлению трамвайного движения до ул. Сахалинской. К настоящему времени уже уложены шпалы и рельсы от ул. Борисенко до ул. Клубная. Следующим этапом станет монтаж контактной сети. А к осени этого года планируется полностью восстановить трамвайные пути.
9 октября 2012 года владивостокский трамвай отметил свое столетие. В честь знаменательного события были организованы праздничные мероприятия. И на торжественной встрече мэр города в очередной раз озвучил планы администрации по развитию трамвайного движения и восстановлению единственного из оставшихся во Владивостоке трамвайных маршрутов – «Баляева – Сахалинская».
Одна из старейших трамвайных систем России начала катиться к своему печальному концу с 2007 года, когда было демонтировано разворотное кольцо на «Луговой», следствием чего стало закрытие маршрута «Баляева – Вокзал». А с лета 2009-го началась массовая его ликвидация. В итоге трамвайная сеть с 18,4 км сократилась до 5,2 км. А с июня 2011 года в связи со строительством канализационного коллектора по ул. Борисенко (эта инфраструктура необходима для работы очистных сооружений города) последний из оставшихся трамвайных маршрутов укоротили вдвое.
Согласно условиям соглашения, заключенного между администрацией города и генподрядчиком строительства - КГУП «Приморский водоканал», после окончания работ по прокладке канализационного коллектора трамвайные пути следовало восстановить в полном объеме и движение по маршруту «Сахалинская – Баляева» возобновить в прежнем режиме.
В своем письме на имя главы администрации Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА генеральный директор КГУП «Приморский водоканал» Петр ЖУРАВЛЕВ обозначил сроки выполнения этих работ – до 20 октября 2011 года. Однако за трамвайные пути взялись лишь в феврале этого года после серии судебных разбирательств и вмешательства губернатора края.
Но самое главное в том, что, согласно первоначальному проекту, два напорных коллектора диаметром 1200 мм с расстоянием между ними 800 мм должны были проходить прямо под проезжей частью ул. Борисенко, что требовало вскрытия дорожного полотна во всю его ширину. Но ГИБДД заявило категоричное «нет», так как это привело бы к полному коллапсу движения. В итоге было принято решение проложить коллектор под рельсами.
И проложили. Но согласно строительным нормам, расстояние от трамвайных путей до ближайшей канализационной трубы не должно быть меньше 2,8 метра. Потому как контактный трамвайный рельс индуцирует наведенные токи, и эти токи при воздействии на стальные трубы могут вызвать их коррозию. Одним словом, трамваи не должны ходить прямо над трубами.
В итоге отрезанные от вагонного депо трамваи на протяжении двух лет были вынуждены стоять под открытым небом. Вагончики уже старенькие и иногда ломались. А чтобы отвезти вагоны в ремонт, предприятию приходилось нанимать спецтранспорт для их погрузки и транспортировки в депо и обратно.
Администрация города настояла на восстановлении трамвайных путей, в результате чего с «Примводоканал» был заключен договор. Как сообщили нам в ООО «Электрический транспорт», «Примводоканал» уже перечислил предприятию 35,8 млн руб., а всего краевая структура должна 51 млн руб.
Работы по восстановлению трамвайного маршрута №6 «Баляева – Сахалинская» начались с февраля этого года и идут в соответствии с графиком. Восстановление разбито на этапы: сначала восстановят трамвайные пути от Школьной до депо на Борисенко, затем - от депо до Сахалинской. Дорожники уже уложили шпалы и рельсы от ул. Борисенко до ул. Клубная. Следующим этапом работ станет монтаж контактной сети. Полное восстановление трамвайного маршрута планируется завершить к осени этого года.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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ДаНуНа14:14, 03.04.2013#
Восстановление путей и закупка новых (старые опасны для жизни как находящихся в них, так и находящихся на улице людей) трамваев, хотя бы 15-20 новых вагонов - СТАНЕТ В ТАКИЕ ДЕНЬГИ, что волосья дыбом встанут. Один новый вагон с доставкой во Владивосток стоит как 9 новых автобусов MAN. Убили трамвай в городе, так что же давайте из принципа его восстанавливать от Сахалинской до Баляева, пусть хоть он и стоит сотни миллионов а то и поболя милиарда ??? Так что ли ??? А [***] он там теперь упал от Баляева до Сахалинской ? Он что там решает какие-то стратегические задачи ? Умнее было бы сделать на всем этом маршруте вместо трамвайных путей выделенную дорогу для городских автобусов.
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USSR19:19, 05.04.2013#
Что за чушь вы несёте? Один ваш турецкий ман стоит 9млн рублей (неофициально 12млн), а трамвай в базовой комплектации 14-15млн рублей. Но у трамвая срок службы 16-20 лет, а у автобуса 8-10 лет. У трамвая вместимость по пассажирам 200 человек (а ещё он может ходить по СМЕ, гугл вам в зубы), а у автобуса максимум 100. Трамвай на 1км пути тратит во Владивостоке 8 рублей (а будет на ТрСУ, то будет тратить ещё меньше), а хвалёный автобус более 11 рублей. Так что умнее было бы вам не писать ваш чушной комментарий.
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Псевдоним20019:41, 05.04.2013#
Это не в России система терпит крах, а глава Вадивостока уничтожает постипенно и метадично на волне поддержки молодых автомобилистов. Для них больше ничего кроме их машин не существует, хотя во всех уважающих себя городах есть трамваи и все главы борятся за расширение сети, а наш любитель "Мумий Троля" тихонько все губит. В шею его.
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Псевдоним18:56, 08.04.2013#
Правильно - сначала сам же развалил ТТУ, теперь восстанавливает - ни канализации не будет, ни трамваев (делают-то тяп-ляп, с грубыми нарушениями технологии - так что в скором времени все провалится). Между тем:http://www. utro. ru/articles/2013/04/01/1110453. shtml - Российские власти намерены самым серьезным образом взяться за решение вопроса пробок в городах. На сей раз речь идет о принятии комплексной стратегии, являющейся реакцией на стремительную автомобилизацию двух российских столиц, а также других крупных городов страны. . . В Министерство городского транспорта уже направлен запрос на предоставление предложений относительно новых видов общественного транспорта, способных стать альтернативой индивидуальному. Одним из направлений в развитии общественного транспорта должна стать разработанная несколько лет назад программа "Русский трамвай". В соответствии с ней, трамвайное сообщение должно появиться во всех городах с населением более 250 тысяч человек. Финансирование программы будет осуществляться одновременно из местных и федерального бюджета. А наш мэр планирует за лето срыть оставшиеся трамвайные рельсы на Народном проспекте и Светланской - чтобы потом было что "попилить" из бюджетных средств. На трамвайных проводах, сданных на цветмет он уже наварился - ТТУ с тех средств ничего не перепало, хотя это их собственность.
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