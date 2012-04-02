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Студенты-педагоги ДВФУ – лучшие на Дальнем Востоке

02 Апреля 2012, 15:28 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта, ZRPRESS. XIII региональный конкурс профессионального мастерства среди студентов педагогических специальностей вузов Дальнего Востока прошел в Комсомольске-на-Амуре на базе Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. Команда уссурийского филиала ДВФУ заняла в нем первое место в командном зачете.

Организаторами конкурса стали Министерство образования и науки Хабаровского края и АмГПГУ (Комсомольск-на-Амуре). В течение четырех дней студенты-педагоги соревновались в четырех номинациях личного зачета и в четырех – командного.

В делегацию ДВФУ под руководством преподавателей Галины Хомулло и Ивана Шабли вошли студенты: Марк Алиев (Школа искусства, культуры и спорта), Татьяна Анкудинова (Школа педагогики), Светлана Малкова (ШИКС), Вячеслав Осипов (ШИКС), Елена Рогозинская (ШП), Илья Чечель (ШИКС), Анастасия Лялина (ШП), Антон Орел (ШП) и Татьяна Еременко (ШП, ОП «математика – информатика»).

Кроме представителей ДВФУ в конкурсе приняли участие студенты из Дальневосточного государственного гуманитарного университета (Хабаровск), Благовещенского государственного педагогического университета и «хозяева» мероприятия – студенты Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета (Комсомольск-на-Амуре).

В первой номинации – личном зачете «Самопрезентация: автопортрет в оптимистическом интерьере» – жюри безоговорочно отдало первое место студентке ДВФУ Татьяне Еременко. Участникам и зрителям конкурса очень понравился пробный урок Татьяны «Красота мира» и конкурсный «Урок-открытие», в которых она рассказывала о красоте мира, геометрии, математики, о фракталах.

Затем для команд прошла номинация «Круглый стол с острыми углами» на тему «Проблемы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Беседу проводил доктор философских наук профессор Рудольф Лившиц. После этого состоялась командная номинация – вернисаж «От светлого истока» (конкурс авторских плакатов и постеров, представляющих традиционные ценности российского общества).

Запомнилась делегатам от ДВФУ и командная номинация – внеклассное мероприятие «Традиции живая нить». Здесь Ванька-встанька, матрешки и скоморох, а также Гуманоид водили хороводы, играли в русские народные игры «Пузырь», «Золотые ворота», «Заинька», «Дударь», «Ремешки», «Ладошки», разучивали русский танец «Топ нога». И в этой номинации наши студенты заняли первое место. Затем прошла личная номинация – педагогическая экспертиза «Педагогика для взрослых».

Последняя номинация – визитка «Карта жизни» – стала самой красочной и зрелищной частью всего конкурса. В ней вновь отличилась студентка ДВФУ Татьяна Еременко – заняла третье место.

В командном зачете места распределились следующим образом: первое место – Уссурийск, второе разделили Благовещенск и Хабаровск, а третье досталось хозяевам. Как позже сообщили нашим конкурсантам, они настолько вырвались по очкам вперед по итогам внеклассного мероприятия, что никакая другая команда уже не могла их догнать даже теоретически.

– Участие в конкурсе педагогического мастерства – ценный профессиональный опыт, возможность творческой самореализации, – резюмировала член команды Елена Рогозинская. – Несмотря на соперничество в рамках конкурса, на все переживания, мы получили массу положительных эмоций и приобрели новых друзей. Неделя, проведенная в Комсомольске-на-Амуре, оказалась незабываемым моментом моей студенческой жизни. Думаю, любой из моих товарищей по команде подпишется под этими словами, – отметила студентка.

Пресс-служба ДВФУ.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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