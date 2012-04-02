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Новый океанариум на Русском острове станет притягательным для горожан местом
ВЛАДИВОСТОК, 28 марта, ZRPRESS. На встрече студентов Школы естественных наук ДВФУ с заместителем директора научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» Вадимом Серковым будущие биологи и экологи узнали, каким будет океанариум на Русском острове, а также услышали историю строительства и развития первых публичных аквариумов.
Вадим Михайлович подготовил интересную презентацию и наглядно показал студентам, как будет выглядеть современнейший Приморский океанариум.
— Решение о строительстве во Владивостоке крупного океанариума было принято во время визита президента России Владимира Путина в Институт биологии моря в 2004 году, — рассказал Вадим Серков. — Тогда и началось развитие этого проекта. По первоначальной задумке проектировщиков строительство океанариума предполагалось на берегу бухты Патрокл, но затем выбрали остров Русский.
Масштабное строительство началось в феврале 2010 года, и теперь сложно представить, что еще два года назад на этой территории ничего не было. Здание океанариума представляет собой ракушку, на которую «набегает» морская волна. Рядом с океанариумом – научно-адаптационный корпус и служебная гостиница для персонала. В «ракушечной» части здания расположится дельфинарий, в прилегающей овальной части — демонстрационные аквариумы и экспозиции для посетителей. На первом этаже адаптационного корпуса располагаются карантинные бассейны для рыб и животных. После периода адаптации рыбы переместятся в основной корпус.
— Я, конечно, видел много океанариумов по всему миру, и могу уверенно сказать, что наш — очень хороший, — подчеркнул кандидат биологических наук. — Перед началом строительства мы проводили опрос и узнавали, чего так не хватает нашим зарубежным коллегам. Оказалось, отсутствие карантинных площадей — самая распространенная проблема. Мы постарались ее учесть.
Большая площадь возле океанариума позволит посетителям прогуливаться здесь с комфортом. На территории появится озеро. По мнению Вадима Михайловича, через несколько лет это будет очень приятное место для семейного отдыха.
— Буквально вчера на одном из сторонних сайтов случайно обнаружил отзыв человека, не проживающего во Владивостоке. Вот что он написал: «По личным ощущениям могу сказать, что пока создается очень приятное впечатление. Хотелось бы, чтобы океанариум получился действительно достойным, и только ради него хотелось бы поехать во Владивосток», — поделился Вадим Михайлович.
Несколько слов лектор посвятил истории создания первых океанариумов. Бум аквариумистики в Европе пришелся на вторую половину XIX века. Первый публичный аквариум был открыт для посещений в Лондоне в 1840 году и имел огромный успех. Следующим волну повального увлечения подхватил Бостон — американский аквариум был открыт в 1859 году. В тройке лидеров оказалась и Россия: первый российский океанариум «Императорский» появился в Севастополе в 1897 году. Удивительно, что многие океанариумы, построенные еще в конце XIX века, работают и сейчас.
Пресс-служба ДВФУ.
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