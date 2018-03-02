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Владивосток стал примерным городом

02 Марта 2018, 14:17 | Владивосток

Президент РФ пообещал столице Приморья научно-культурный и логистический бум

В минувший четверг, 1 марта, президент России Владимир ПУТИН выступил с Посланием Федеральному Собранию РФ. В этом году Послание носило стратегический, программный характер - глава государства обозначил приоритеты не на год вперед, а фактически на весь свой очередной срок полномочий - в неизбежности которого вряд ли стоит сомневаться.

Некоторые предыдущие выступления Путина перед парламентом обозначали «рождение» новых механизмов развития Дальнего Востока: инициативы о создании территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток были впервые озвучены именно в президентских посланиях. И хотя в этот раз значительная часть послания была посвящена международной проблематике, темы, связанные с экономическим развитием России и отдельных ее регионов, также удостоились внимания главы государства.

Комфорта станет больше

В Послании-2018 Владимир Путин анонсировал продолжение работы по созданию комфортной городской среды. «У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. От этого хочу сейчас оттолкнуться. Этот опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Меняются многие региональные столицы и малые города», - напомнил президент.

Глава государства предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России, включающую в себя развитие не только городов, но и других населенных пунктов. По словам Путина, расходы на эти цели в ближайшие шесть лет вырастут не менее чем в два раза. Кроме того, дополнительного финансирования потребует решение проблем в сферах здравоохранения, образования, экологии и транспорта.

«Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось», - пообещал президент.

Пути сообщения

Пообещав в ближайшее десятилетие «прошить» всю территорию России современными коммуникациями, Владимир Путин сообщил о планах ускорить строительство автомобильной дороги в рамках создания коридора «Европа - АТР». «Наши партнеры из Китая и Казахстана - мы делаем это вместе с ними - свою часть работы уже выполнили. Их участки уже эксплуатируются. И нам нужно серьезно ускориться», - потребовал президент. Кроме того, уже к 2025 году планируется в 1,5 раза, до 180 млн тонн, увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба.

«Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро и будут способствовать развитию этих территорий», - сказал Владимир Путин. - «Объем транзитных контейнерных перевозок по нашим железным дорогам должен увеличиться почти в четыре раза. Это значит, что наша страна будет одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией».

Культурная крепость Владивосток

В ближайшие годы столица Приморья станет местом для еще одного «пилотного» проекта - по созданию в регионах РФ культурно-образовательных и музейных комплексов.

«Они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке. Потом выберем и другие регионы и города страны», - пообещал Владимир Путин.

Напомним, что в 2016 году по поручению президента страны в Приморье уже открылись филиалы крупнейших российских учреждений культуры - Приморская сцена Мариинского театра и филиал Академии Русского балета имени Агриппины ВАГАНОВОЙ. Сегодня в регионе ведется работа по созданию единого культурного центра, в который войдут филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея искусств народов Востока.

«В настоящее время ведется подбор площадки под размещение комплекса. Достигнута договоренность, что в ближайшее время к нам приедут разработчики проекта», -  прокомментировал врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО. По словам главы региона, единый музейный центр станет форпостом русской культуры в АТР, ориентированным на международное сотрудничество и на усиление присутствия России в Юго-Восточной Азии.

В Послании Владимир Путин также подчеркнул значимость научно-образовательных центров, создаваемых по всей стране, в том числе - во Владивостоке.

«Они будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. Важно нацелить их на реализацию крупных междисциплинарных проектов, в том числе в такой перспективной сфере, как геномные исследования. Кардинальный прорыв по этому направлению откроет путь к созданию новых методов диагностики, предупреждения и борьбы со многими заболеваниями, расширит возможности в селекции, в сельском хозяйстве», - отметил президент.

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: инфраструктура  депутат  крепость  Путин  послание  приморье  центр  среда  Дальний Восток  федеральное собрание  президент  владивосток  планы  культура 



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Комментарии

  • Люблю путина14:56, 02.03.2018#

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