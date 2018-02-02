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Сегодня вечером во Владивостоке возможен небольшой снег
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Владивостока сообщает: по данным Примгидромета, в связи со смещением циклона по акватории Японского моря вблизи южного побережья Приморского края, во второй половине дня пятницы, 2 февраля, в городе ожидается небольшой снег, который сохранится и в ночь на субботу, 3 февраля. Предполагаемое количество снега за период выпадения осадков составит 1-3 мм.
Дорожные службы Владивостока находятся в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации данных неблагоприятных погодных условий. Администрация Владивостока призывает автолюбителей и пешеходов соблюдать в этой связи дополнительные меры безопасности. Водителей просят при этом не парковать машины на обочинах городских дорог, чтобы не мешать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники.
Доклады и сообщения обо всех нарушениях в работе городского хозяйства будет принимать оперативный дежурный ЕДДС Владивостока по телефонам: 2-222-333, 2-614-033, 2-400-813 (факс).
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