Без холодной воды останется часть Владивостока

3, 4 и 6 февраля часть жителей Владивостока ожидает отключение холодной воды. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

Так, 3 февраля с 9:00 до 13:00 в связи с ремонтными работами на пр-те 100 лет Вл-ку, 55 подача холодной воды будет прекращена по адресам: пр-т 100 лет Вл-ку, 53, 53а, 55, Овчинникова, 22-32, 26а.

4 февраля с 10:00 до 14:00 в связи с ремонтными работами на Кирова, 36 без холодной воды останутся жители домов: Кирова, 5, 7, 9, 14а, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26-34, 34а, 36-44, 44а, Енисейская, 8, 9, 9а, 10, 11, 55, Русская, 17, 17а, 19а, Магнитогорская, 3-13, 4-12, пр-т 100 лет Вл-ку, 145, 145а, 147, 149.

6 февраля с 9:00 до 14:00 в связи с ремонтными работами на Иртышской, 32/2 холодное водоснабжение будет прекращено в следующих домах: Иртышская, 26а, 28а, 30а, 40а, 24, 26, 32/2, 32/3, 32/4, Иртышский пер., 5, 7, 11, Мичуринская, 23а.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.