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7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
02 Января 2018, 09:27 | Владивосток
Гостей мероприятия ждет концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии
Празднование Рождества Христова состоится 7 января в 12 часов на центральной площади Владивостока. Гостей мероприятия ждет концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. Среди них — «Арт-студия «Авансцена», «Метелица», «Пульс». На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции. На праздник приглашают всех желающих.
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Теги: православие епархия рождество праздник
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