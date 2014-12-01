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Разворот возле Фетисов-Арены в пригороде Владивостока не очищен от снега

01 Декабря 2014, 22:36 | Владивосток

Злополучный крутой разворот под уклоном в сторону города за Фетисов Ареной не очищен по состоянию на 20.00 1 декабря. Заднеприводным автомобилям приходится разгоняться  для того, чтобы подняться вверх на трассу. Спуститься безопасно возможно лишь на пониженной передаче. Если ночью похолодает, то данные меры автомобилистов уже не спасут.

Не будем обсуждать инженерную мысль сделать столь узкий разворот под столь большим уклоном и одновременно лишить жителей ст. Океанская возможности съезда в ином месте, но если уж так произошло, то данный разворот нужно своевременно очищать от снега и льда – ведь иначе автомобили могут попросту скатиться со склона минуя хлипкие заграждения. В данный снегопад городские службы видимо забыли очистить столь опасный участок дороги.

На аварийном участке сегодня вечером дежурит патруль ГИБДД, но гораздо больше бы здесь пригодилась бы песко-солевая смесь.

Кстати, и сама трасса на участвке Седанка – Садгород очищена лишь на один раз. Асфальт покрыт снежным накатом, песко-солевой смеси на дороге нет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: дорога  ДТП 



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Комментарии

  • 122:54, 01.12.2014#

    Да только полный идиот мог придумать такой разворот!

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